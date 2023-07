MINISTAR VUČEVIĆ: Širimo paket mera za porodice koje se opredeljuju za peto i šesto dete, to je pobeda života!

Ministar odbrane i lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je, gostujući u emisiji „Fokus“ na TV B92, da ga raduje porast broja novorođenčadi u Srbiji koja tu beleži najveći porast u regionu.

Srbija beleži najveći rast u regionu

-To je mala, ali značajna pobeda, pobeda života. Najvažnija stvar je opstanak našeg naroda, a ne broj infrastrukturnih projekata, jer šta će nama škole i putevi, ako nema naroda, šta će nam najsavremenije naoružanje i medicinska oprema, ako nemamo vojnika i lekara? Mnogo me je obradovala ta vest, jer se vidi da daju rezultate svi oni naporu koje je država uložila. To je još nedovoljan broj beba, ali nadam se da ćemo taj broj zadržati i povećati. Uvek imate taj upit kada to spomenete i komentarišete, da li se mešate u ljudska prava i slobode, kada kažete da treba da imamo više dece. Ali, ako ćemo da opstanemo, kao narod, građani i država, treba da imamo više dece. Ono što ne treba da nas raduje, jeste činjenica da je trend još negativniji u regionu kod država koje nas okružuju. Hrvatska, na primer, ima mnogo manje novorođene dece, ali to je naravno pitanje za njih. Pored svih onih mera koje je država ustanovila, sada taj paket širimo i za porodice koje se opredeljuju i za peto i šesto dete. Želimo da dobiju još veću podršku, i to je poruka porodicama koje sebe doživljavaju u tom životnom smislu. Kao gradonačelnik sam nekada obilazio porodilišta i to je najlepša stvar kada se rodi novi život, to je smisao i pobeda života.

Ne spremamo se za rat

Komentarišući činjenicu da su se Kosovo u poslednje vreme sve više naoružava, ministar Vučević je rekao da je nesporno je da Kosovu u poslednje vreme mnogo ozbiljnije pomažu u naoružavaju ne NATO kao alijansa u celini, već pojedine članice.

-Ne samo da vrše obuku njihovih oficirskog, podoficirkog i vojnog kadra, nego sada rade i ozbiljnije isporuke naoružanja i vojne opreme apsolutno krše Rezoluciju 1244 i krše i Kumanovski sporazum. Njih je potpuno briga za te akte i međunarodno javno pravo, i ne samo da su Albanci na Kosovu dobili pet bespilotnih letelica tipa „Barjaktar TP 2", nego su dobili vrlo ozbiljne protiv oklopne sisteme turske, dobili su bacače granata i još nešto što nije za potcenjivanje. Naše obaveštajne agencije to pomno prate i mi smo bili upoznati sa tim istog trenutka kada su „Bajaktari“ došli na tlo Kosova.To su sada veći bezbednosni izazovi i rizici za našu državu. Što se tiče ovih bespilotnih letelica, one su se pre svega proslavile u ratu u Nagorno Karabahu, u Ukrajini se takođe upotrebljavaju, ali Rusi su pronašli efikasniji odgovor nego što su imali Jermeni. Mi provodimo sve ono što bi bila kontra mera u smislu zaustavljanja tih letelica što dejstvom određenih sistema, što elektonskim neutralisanjem gde postoje različiti koncepti. To ne znači da se spremamo za rat - naveo je on.

foto: Printscinstagram/milosvucevic_odbrana

Osiguraćemo još čvršće nebo nad Srbijom

Ministar Vučević smatra i da se koketiranje Kurtija sa veteranima OVK rezultat političkog sukoba i događaja u Prištini prethodnih dana.

- On je jasno rekao da je Kosovska policija naslednik OVK. Oni vrše transformaciju kosovskih snaga bezbednosti u oružane snage ili Vojsku Kosova. Čak su skratili taj rok sa 2027. na 2026. godinu. To je zapravo albanska vojska na Kosovu, a ne kosovska, jer je participacija drugih nacionalnosti na nivou statističke greške. „Barjaktrai“ su apsolutno ofanzivno oružje i treba dešifrovati ko je za njih potencijalna meta. Putevi vode ka našoj, a trebalo bi da bude i njihovoj otadžbini – Republici Srbiji. Svesni toga ne treba da ulazimo u neku suludu trku u naoružavanju već da dobro pripremamo Vojsku Srbije da imamo odgovor na bezbednosne rizike- mi već sada imamo odgovor, ali da se menja stanje na terenu – menja se. Mi pripremamo dodatni odgovor- šta ćemo u narednom periodu proizvoditi u Srbiji, šta ćemo proizvoditi sa drugim zemljama i šta ćemo kupiti i osigurati još čvršće nebo nad Srbijom.

Kurti živi za to da bude upisan u istoriju da je proterao Srbe sa Kosova

Vučević je istakao da se Srbija sprema da se brani ako je neko napadne, a nada se da se sve rešava politički, a ne sukobima.

-Naš nacionalni interese je mir i stabilnost, pošto Srbija dobija u miru. A šta može da izgubi Aljbin Kurti u ratu? On jedino što može da ponudi svojim biračima je da je dovoljni fanatik da ide u sukobe i etničko čišćenje Srba. Zato je on vrlo opasan. On živi za to da bude upisan u istoriju da je proterao Srbe sa Kosova. Time je naša pozicija daleko složenija i delikatnija. Zahteva opreznost, gledanje 10 godina unapred. Moguće da se situacija iz Brisela čini da je sjajna, a imamo na desetinu uhapšenih Srba, proteranih. Sve to što radi je suptrono svim dogovorima i sporazumima. Važno je da svi razumemo šta nas okružuje i šta nam se dešava, da to nije strip koji crtamo i izmišljamo, već realnost koja ugrožava celu državu Srbiju. Pa šta god da Vučić reši mi ćemo ga kritikovati- ili je kukavica ili nas vodi u rat. Lepićemo mu etiketu. Albanci nemaju suštinsku razliku po pitanju KiM. Oni su tu manje-više identičnog stava. Cilj, želja i rezultat im je identičan.

foto: Printscinstagram/milosvucevic_odbrana

Bojim se da i deo današnje Srbije ne razume šta se dešava Srbima na KiM

On je naglasio da pritisci stižu sa svih strana, kako unutrašnjih tako i spoljašnjih.

-Mi smo se bavili levo liberalnim revolucija 1968. godine kad su oni prvi put rekli "Kosovo je republika". A mi smo se bavili da li su se studenti u pravu ili ne. Dok je Josip Broz Tito još bio živ i hodao. Mi smo 1981. godine proteste Albanaca na Kosovu prespavali. Bojim se da i deo današnje Srbije ne razume šta se dešava Srbima na KiM.

Siti smo svih laži

Ministar je poručio da je poruka koja je stigla iz SAD ustvari poruka Srbiji i Aleksandru Vučiću, zbog politike Vulina i pokazivanje pristrasnosti Moskvi.

-Nema tu naznake o narkoticima ili trgovcima oružjem, jer bi valjda pružili neke dokaze. Zbog svih nas naši organi treba da sprovedu istragu i da se svi dokumenti traže od SAD da mi izvršimo dodatnu kontrolu. Moramo sve proveriti da ne bi ostala neka sumnja. To je i zbog Vulina neophodno da se proveri. Pozadina je čisto politička. Interesantan mi je momenat da je neko opet trgovac oružjem, opet namenska industrija. I onda istovremeno imate vest na nemačkoj televiziji da je jedna belgijska kompanija prodala opremu SDP i da je na toj opremi pravljena municija za Ruse. Opet sve sinhronizovano. Mi smo zvali odmah belgijsku ambasadu, kao Ministarstvo odbrane, da sve zajedno proverimo. Siti smo svih laži, od toga da smo preko Turaka prodavali Ukrajincima rakete, pa su sve pogrešili, sve su na otpremnicama pogrešili u odnosu na ono što Krušik poravi, opet naše firme ne treba da rade. A njihovi trgovci su najčestitiji ljudi. Optužili su Uzić da je prodavan kalibar 12,7 milimetara, a taj kalibar se nije pravio u Uziću. Mi smo kupovali od Belgijanaca tu opremu, ali ništa nismo prodavali Rusima, 90 posto ide na američko tržište. Srbija je stalno okarakterisana kao neki hegemon, koji ugrožava druge, od kojeg se svi okreću. Niko neće da smo mi jaki i snažni. Mi moramo da sarađujemo sa svima, ali i da razumemo okolnosti da bismo bolje vladali. To nije povratak u devedesete, već da razumemo zašto nam se nešto ne dešava ili dešava.

foto: Printscinstagram/milosvucevic_odbrana

SNS ostaje najčvršći oslonac Vučiću u vođenju Srbije kao nezavisne i slobodne države

Kao novi predsednik Srpske napredne stranke, Vučević ističe da je za vladajuću stranku mnogo važnije šta se dešava u državnim pitanjima, nego u stranačkim.

SNS ostaje čvrst oslonac predsedniku republike, on je naš član i ne odriče se SNS. Smatramo da je prednost što imamo člana stranke sa svim tim iskustvom- političkim i životnim. SNS ostaje najčvršći oslonac Vučiću u vođenju Srbije kao nezavisne i slobodne države. Formiraćemo s njim Pokret za narod i državu, kada se za to steknu uslovi, kada se ta ideja formatira i verujemo u sve ljude koji vole Srbiju kao državu da nam se pridruže.

Ministrarstvo odbrane