Subotica: Gradonačelnik Stevan Bakić primio predstavnike Tenis kluba Spartak

Povodom nedavno osvojene titule prvaka države u seniorskoj ekipnoj konkurenciji, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se danas, u Zelenoj sali Gradske kuće, sa takmičarima Tenis kluba Spartak i predstavnicima struke i rukovodstva ovog kluba. Uz čestitke na velikom uspehu, gradonačelnik Bakić je, tim povodom, izjavio de je Teniski klub Spartak klub sa bogatom tradicijom i, po rezultatima, jedan od najuspešnijih sportskih kolektiva u ovom gradu.

foto: Grad Subotica

„Subotičani su proteklih dana, pored jednog od najvećih svetskih turnira u tenisu Vimbldonu, imali privilegiju da u tenisu i vrhunskim mečevima uživaju i na terenima Tenis kluba Spartak, i to iz prvih redova, gde je održana završnica Ekipnog prvenstva Srbije za tenisere. Ono što smatram posebnim jeste način na koji je osvojena ova šampionska titula. Tokom današnjeg srdačnog razgovora sa ovim predivnim ljudima rekao sam da i u susretima sa svojim saradnicima, kao i u mojim istupanjima u medijima, insistiram da moramo više da poštujemo grad u kome živimo, jer on to zaslužuje, i rezultate koje postižemo. Upravo to se dogodilo i u polufinalu, a naročito u finalu Ekipnog prvenstva Srbije u tenisu. Ovi momci nisu bili ozbiljno shvaćeni, pogotovo od svog rivala u finalu, u kojem su se sastale dve najbolje ekipe u Srbiji. Protivnik je očekivao da će lako sa njima izaći na kraj, a oni su verovali u sebe, poštovali sebe i to im je donelo ovaj pehar“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

U izuzetno dramatičnom finalu, podsetio je, teniseri Spartaka uspeli su da pobede velikog rivala, Crvenu zvezdu, i da, u proteklih pet godina, osvoje treću šamionsku titulu ekipnog seniorskog prvaka Srbije u muškoj konkurenciji.

„U prethodnih pet godina i seniorska ženska ekipa Spartaka donela je jednu titulu prvaka države. To je veliki uspeh za Tenis klub Spartak i Grad Suboticu. Pohvalio bih i rukovodstvo ovog kluba, koje čini sve kako bi takmičarima obezbedilo optimalne uslove. Teniski klub Spartak ima i kvalitetnu struku, trenere koji prenose svoje znanje i na ove momke, i na mlađe generacije. U ovom klubu angažovan je i veliki broj dece koja postižu vrhunske rezultate u svojim uzrastima“, rekao je Bakić.

On je istakao da su imena seniora koji su osvojili šampionsku titulu ekipnog prvaka države: Kristian Juhas, Dušan Obradović, Adam Kovač, Miloš Vuković i Mateja Gojković, koji su bili prisutni na današnjem prijemu, kao i imena odsutnih tenisera, a to su braća Sabanov i gostujući igrač Aziz Kijametović, već poznata i u Srbiji, i van granica naše zemlje, i da bi ta imena trebalo da znaju i svi Subotičani.

„Teniserima Spartaka želim puno sreće i uspeha i u budućnosti, da postižu još bolje rezultate, da promovišu svoj klub, svoj grad i svoju Srbiju. I da znaju da je subotička lokalna samouprava tu da učini sve i pomogne rukovodstvu kluba da im obezbedi što bolje uslove za rad i takmičenje. Teniski kub Spartak raspolaže sa deset terena sa šljakom, od kojih su sedam pod reflektorima, tri sa tvrdom podlogom pod balonom i halu sa šljakom koju smo nedavno renovirali zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu koja omogućava nesmetani trenažni proces i tokom zimskog perioda. Na današnjem sastanku obećao sam da će Grad Subotica preduzeti sve da se osvetle još i ta tri terena sa šljakom“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Predsednik Tenis kluba Spartak, Milan Vučković, izrazio je zahvalnost gradonačelniku Bakiću na današnjem prijemu, kao i na podršci u kontinuitetu koju i on, i Grad Subotica, pružaju ovom sportskom kolektivu.

„U proteklih pet godina po treći put smo uspeli da budemo šampioni i verujem da ćemo i u narednih pet godina, ako ne uspemo da budemo bolji, nastaviti bar sa takvim nizom rezultata. Nije nam bilo lako, pogotovo što smo u finalu za protivnika imali veliku Crvenu zvezdu, a činjenica da smo bili domaćini ovog finalnog turnira doprinela je da i naši sugrađani imaju priliku da uživaju u vrhunskom tenisu. Mi smo zahvalni subotičkoj lokalnoj samoupravi koja prepoznaje naš trud i kvalitet i koja je, kada god smo se obratili, bila uvek tu da nam pomogne. Drago mi je što ćemo konačno rešiti i reflektore na tri terena na kojima nedostaje osvetljenje. Mi imamo mnogo dece i jedini smo klub u kojem se poslednjih godina njihov broj povećava. U takmičarskom pogonu imamo više od 200 dece, od kojih njih oko 65 ide na turnire. Zamolili smo da se od tri neosvetljena terena na šljaci osvetli makar jedan, a dobili smo obećanje od gradonačelnika Bakića da će to biti rešeno na sva tri terena. To zaista nismo očekivali. Prezahvalni smo i mislimo da ćemo to dobiti do kraja ove godine“, kazao je Milan Vučković.

Na današnjem prijemu i podršci gradonačeniku Bakiću i Gradu Subotici zahvalili su se i trener Ladislav Demeter, kao i teniser Spartaka, inače Novosađanin, Dušan Obradović.

Prijemu u Zelenoj sali Gradske kuće prisustvovali su i član Gradskog veća zadužena za oblast sporta i omladine, Nataša Aleksić, i sekretar Sportskog saveza Grada Subotice, Dejan Vuković.

