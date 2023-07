Subotica: Gradonačelnik Bakić obišao radove na rehabilitaciji i proširenju kolovoza u Ivangradskoj ulici

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić obišao je danas radove u Ivangradskoj ulici, u subotičkoj Mesnoj zajednici „Ker“, i tom prilikom istakao da će se rehabilitacijom i proširenjem kolovoza u ovoj ulici, s obzirom na to da se u blizini nalazi Osnovna škola „Ivan Milutinović“, povećati bezbednost učesnika u saobraćaju, kao i protočnost saobraćaja duž cele ulice.

foto: Grad Subotica

„U Ivangradskoj ulici kolovoz se rehabilituje u dužini od 280 metara i proširuje jedan metar, sa četiri na pet metara. Vrednost radova iznosi 5,8 miliona dinara. U okviru održavanja i ulaganja u saobrćajnu infrastrukturu na teritoriji grada Subotice u budžetu Grada opredelili smo 368 miliona dinara, ne računajući 250 miliona dinara od Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i 2.886.000 evra iz ’LIID’ projekta za razvoj lokalne infrastrukture i institucionalno jačanje lokalnih samouprava“, rekao je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica

On je dodao da su tokom prethodnih nekoliko meseci okončani radovi na rehabilitaciji kolovoza u ulicama Ive Andrića i Šime Tikvickog, takođe u MZ „Ker“, kao i radovi na rehabilitaciji i proširenju kolovoza u Peščarinoj ulici, u MZ „Radanovac“.

„U toku su i radovi na rehabilitaciji i proširenju ulice Ante Parčetića, u MZ ’Kertvaroš’. Kao što vidite, ovo je još jedan u nizu lepih događaja za naš grad. Nastavljamo sa lepim događajima i vestima. Uskoro ćemo se videti na nekoj od sledećih lokacija, jer nas u narednom periodu očekuje izgradnja, rehabilitacija i proširenje kolovoza u više ulica na teritoriji našeg grada“, poručio je gradonačelnik Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

Tehnički direktor kompanije „Vojput“ Vukoslav Vukoslavović rekao je da je Ivangradska samo jedna od pet ulica u kojima se trenutno izvode radovi.

„Počeli smo da radimo i po drugom ugovoru koji je potpisan sa Upravom za kapitalna ulaganja, to je put Šupljak – Male pijace, gde u dužini od dva kilometra radimo proširenje puta sa tri na šest metara. Osim toga, ’Vojput’ je u ovoj godini uradio spoj od Šantića do Bajmoka, sa čime je povezan koridor od Subotice do graničnih prelaza Bački Breg i Bezdan. Uz to je završena i rehabilitacija puta Apatin-Sombor, a trenutno se radi i na proširenju puta Kljajićevo-Telečka, kao i rekonstrukcija puta Bački Sokolac-Bačka Topola“, naveo je Vukoslav Vukoslavović.

