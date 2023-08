Nije prošlo ni tri i po meseca od masovnih ubistava u Beogradu i Mladenovcu a region je danas potresao još jedan surov zločin. Nermin Sulejmanović, koji je danas u Gradačcu ubio četiri osobe među kojima i dete, prenosio je ovaj užasan zločin na svom Instagram profilu. On je na toj društvenoj mreži objavio video-snimak izuzetno uznemirujućeg sadržaja, navodeći gledaocima da će uživo videti ubistvo. Potom se na video-snimku vidi kako uzima pištolj i ispaljuje metak u čelo ženskoj osobi. Takođe, na video-snimku se može čuti i plač deteta koje se nalazilo u neposrednoj blizini. Tu se nije zaustavio te je nastavio svoj krvavi čin. Kako je potvrđeno iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona, ubijene su najmanje tri osobe. Takođe, ima nekoliko ranjenih. Pokrenuta je velika policijska akcija, on se potom ubio pred policajcima. Inače, on u dugogodišnjoj kriminalnoj karijeri ima niz teških dela. Tokom 2016. godine za njim je Kantonalni sud u Tuzli raspisao međunarodnu poternicu zbog nasilničkog ponašanja nad policajcem. Najpoznatiji je po tome što je 2014. godine uhapšen u velikoj policijskoj akciji "Nikita" zajedno sa još 10 dilera. Oni su pokušali da prokrijumčare čak 806 kilograma marihuane iz BiH za Hrvatsku. Sulejmanović je više puta privođen radi tuča i nasilničkog ponašanja, a na društvenim mrežama je objavljivao i svoje fotografije na kojima se vidi kako ga policija vodi s lisicama. Osim kriminalne, Sulejmanović ima i sportsku pozadinu. Prošlog leta je u Pragu osvojio prvo mesto u bodibilding takmičenju.

Šta je karakteristično za ubice i društvene mreže?

Da li se tragedija mogla sprečiti?

Koje su specifičnosti ovog zločina?

Gosti Usijanja:

prof.Milan Petričković - Fakultet političkih nauka

Dragana Ivanović - psiholog i psihoterapeut

Voditelj: Slaviša Veselinović

INSERTER: MONSTRUOZAN ZLOČIN: Bodi-bilder ubio četvoro ljudi pa presudio sebi