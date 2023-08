Lideri VUČIĆ i EL SISI uspostavljaju strateško partnerstvo, nedavna poseta ministra odbrane VUČEVIĆA učvrstila dogovor

Egipat je najmnogoljudnija arapska i treća afrička zemlja po broju stanovnika. Zauzima površinu od oko milion kilometara kvadratnih. Ima 110 miliona stanovnika. U vrhu je afričkih ekonomija, sa Nigerijom i Južnom Afrikom. Ima najsnažniju armiju na kontinentu. Vojska je jedan od najvažnijih stubova države i društva, još od svrgavanja monarhije 1952. godine.

Sadašnji predsednik Abdel Fatah El Sisi je takođe iz tih struktura – feldmaršal. Velika su ulaganja u vojni budžet i po nekim parametrima egipatska vojska je u top deset svetskih armija. To je prostor velike i slavne, višemilenijumske prošlosti, a burne istorije nije pošteđen ni moderni Egipat, naročito u periodu od osnivanja Izraela i izbijanja brojnih arapsko-izraelskih ratova, pa maltene sve do današnjih dana. Jedna je od prvih država u kojima je buknulo tzv. arapsko proleće, ali se u kontrarevoluciji 2013-2014. zemlja stabilizovala ka relativnom miru.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

"Ko kontroliše Egipat, kontroliše arapski svet"

Graniči se sa nestabilnom Libijom, ratom zahvaćenim Sudanom, Izraelom, Palestinom (pojas Gaze), a morskim putem sa Saudijskom Arabijom i faktički je sused i sa Jordanom. U sporu je sa Etiopijom zbog njene izgradnje brane na Nilu, a bio je uključen i u sukob u Jemenu kao deo saudijske koalicije. Reka Nil, Suecki kanal, izlaz i na Mediteran i na Crveno more, transkontinentalni afroazijski položaj koji je čini istovremeno i bliskoistočnom i afričkom regionalnom silom su komparativne geostrateške prednosti ove zemlje. Otkriće velikih rezervi prirodnog gasa takođe joj potencijalno pruža lepu perspektivu, Gradi se nova prestonica, koja će zameniti Kairo. Turizam, piramide, slavna istorija i meka moć, Kairo kao sedište Arapske lige, moćna obrazovna religijska institucija Al Azhar, Koptska Crkva, Aleksandrijska patrijaršija, brojno i mlado stanovništvo, sve su to bogatstva Egipta. Nije bez osnova izreka ,,ko kontroliše Egipat, kontroliše arapski svet’’.

foto: Damir Dervisagic

Egipat i Srbija slični po balansiranju u globalnoj areni

Problemi terorizma na Sinaju, ekonomskih izazova, političkih i bezbednosnih rizika, neravnomerna gustina naseljenosti su takođe realnosti Egipta. Vešto egipatsko balansiranje u globalnoj areni, u skladu s tradicijom Nesvrstanih koje je predvodio u Hladnom ratu, čini ga sličnim Srbiji. Iako smatram da je malo čega dobrog ostalo od titoizma, neki aspekti spoljne politike tog vremena, poput Nesvrstanih ili dobri odnosi sa Egiptom su dobra stvar, i nema razloga da Srbija ne koristi i te SFRJ tradicije u međunarodnoj areni.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno najavio veliki fokus na Afriku, što je izuzetno mudar spoljnopolitički potez. Održavanje Samita Nesvrstanih u Beogradu 2021. paralelno sa Međunarodnim sajmom naoružanja Partner, sve više afričkih studenata u Beogradu, odlični odnosi sa mnogim afričkim zemljama uz otpriznavanja tzv. Kosova – su svetla strana srpske diplomatije. Zaokret ka Africi vodi preko Egipta. Prošle godine predsednik El Sisi je bio u poseti Srbiji i tom prilikom je održan i veliki srpsko-egipatski poslovni forum. Predsednik Vučić je s pravom tu posetu nazvao istorijskom i tom prilikom je i odlikovao El Sisija. Do kraja ove godine u planu je i sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom. Ogroman je prostor za povećanje robne razmene, koja je trenutno oko sto miliona dolara. Posebno je u perspektivi Egipat šansa za izvoz naše pšenice i poljoprivrednih proizvoda. Postoji potencijal i za uvoz prirodnog gasa iz Egipta. Svi znamo koliko srpski turisti vole Egipat kao destinaciju, a nedavna poseta velikog muftije Egipta, Šavkija Alama, potvrda je i dobre kulturno-verske saradnje.

Uroš Nikolić, politikolog foto: YouTube /Novo jutro

Poseta ministra Vučevića potvrdila: Važan aspekt je vojna saradnja

Posebno važan aspekt jeste vojna saradnja. Ona je imala tradiciju tokom SFRJ, a ponovo je u konstantnom uzletu od 2014. Nedavna poseta ministra odbrane i potpredsednika Vlade Miloša Vučevića Egiptu, je protekla sjajno, a ugostio ga je i egipatski predsednik. Osim srdačnog susreta sa predsednikom El Sisijem i ministrom za vojnu proizvodnju Mohamedom Salahom al Din Mustafom, ministar Vučević je posetio i 203. vazduhoplovnu brigadu egipatskih Oružanih snaga, kao i Odeljenje za borbena vozila u okviru Kompleksa vojne industrije u Kairu. Ministar je preneo pozdrave predsednika Vučića egipatskom kolegi zahvalio se na stavu Egipta o neglasanju za tzv. Kosovo u međunarodnoj areni, istakavši kako su dobri lični odnosi dva predsednika ključni u unapređenju saradnje. Dve zemlje, koje su potpisale i deklaraciju o uspostavljanju strateškog parnerstva, na planu odbrane saradnju mogu unaprediti u raznim sferama - vojnog zdravstva, obrazovanja, nauke, transfera tehnologija, zajedničke proizvodnje, do obostrano korisnih aranžmana. Očekuje se i dolazak egipatske delegacije na Partner 23. Odlična poseta ministra Vučevića Egiptu potvrdila je da su lideri Vučić i El Sisi ozbiljno mislili kada su rešili da uspostave strateško partnerstvo i da se tim utabanim putem nastavlja. To je bio mudar i vizionarski potez, na kom treba istrajati do kraja.

Grad Novi Sad/Dnevnik Novosadski/Uroš Nikolić, politikolog