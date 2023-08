VELIKI PRITISCI NA VUČIĆA Vučević: Država sama donosi odluke, dokle god predsednik vodi takvu politiku imaće svu našu podršku

Ministar odbrane Miloš Vučević gostovao je u emisiji "Novo vikend jutro", na televiziji Pink, gde je govorio o putovanju predsednika u Budimpeštu i važnim susretima koji ga tamo čekaju, situaciji u južnoj srpskoj pokrajini, skoku Vojske Srbije na svetskoj rang listi, ali i o ubistvu u Gradačcu. Cela Srbija se saoseća sa bolom i tragedijom u BiH

Na pitanje voditeljke čija bi krivica u Srbiji bila da se desio propust koji se dogodio u Gradačcu, nakon što je ubijeno više ljudi, ministar Vučević odgovara

-Bilo bi da je Aleksandar Vučić kriv za to. Država ne valja, sistem ne valja. Zla vlast je to dozvolila. Imate posla s manijakom i ubicom, ali kod nas u Srbiji kad padne kiša kriva je vlast, desi se tragedija kao u maju, opet je država kriva. Samo kod nas postoji ta matrica. Kao da imaju uređaj šta god da se desi, oni ubace to u uređaj koji vas vodi ka krivcu. A ko je krivac? Aleksandar Vučić. Pravimo stadione, auto-puteve, kriv je Aleksandar Vučić. Oni i dalje veruju da on mora biti meta napada, jer time pokazuju šta misle o njemu, Ovo je velika tragedija koja se desila u BiH, mislim da se cela Srbija saoseća sa tragedijom i bolom, pre svega te proodice, ali i svih građana. Na njima je da utvrde ako je bilo propusta. Nažalost, postoje loši ljudi, nisu svi dobri. To je velika bitka da ih prepoznate. Ono što me užasava jeste da se to prenosi i objavljuje i da uvek ima neka grupa ljudi koja to podržava. To je u ravni samog zločina. To me zabrinjava kao čoveka, ne kao političara. To nije samo pojava ovde, to je univerzalno.

Predsednik treba da izdrži pritiske

-Predsednik ide u Peštu, biće gost premijera Orbana i predsednice Novak na obeležavanju njihovog nacionalnog dana. Budimpešta je i domaćin Svetskog prvenstva u atletici. Dogovoren je sastanak i sa Erdoganom. Oba susreta su važna za nas. Mađarska je najbolji advokat Srbije, ako mogu da kažem, u Evropskoj uniji. Odnos sa Turskom je za nas osetljiv i veoma bitan. Oni su velesila, koja dobija obrise širih geografskih dimenzija. Turska ima najveći broj vojnika u okviru KFOR. Ono što je za nas problem je naoružavanje tzv. Kosovskih snaga bezbednosti. Mi moramo da pokažemo stavove, šta je pozicija Srbije, koje su to crvene linije. Posle toga predsednik ide u drugu državu, na teži sastanak, nedaleko od nas. Ceo format neće biti lak za Aleksandra Vučića. Mislim da je to 22. avgusta. Pozvana je bivša Jugoslavija, uključujući Kosovo, mislim da dolazi Rumunija i Bugarska, kao i Ukrajina. Biće teško, jer će Srbija biti opet prikazana kao ne znam šta. Vidim da to nije laka tema za nas, treba i predsednik da izdrži- rekao je ministar i dodao:

Makedonija i Crna Gora su se ogrešile po pitanju KiM

-Oni žele Veliku Albaniju, samo je pitanje ko sebe vidi kao lidera, ujedinitelja. Gotovo im se sve dozvoljava, imaju veliku podršku. Videli ste kakav je prijem imao Kurti u Tetovu. Ovo nije pitanje za nas pitanje, već za njih. Ne želimo da vodimo njihovu politiku. I Makedonija i Crna Gora su se ogrešile po pitanju KiM. To će vam se obiti o glavu, otvorili ste pandorinu kutiju. Mislim da postoji svealbanski konsenzus da oni vide ovaj istorijski momenat kao šansu za ujedinjenje. Naivni Srbi misle da se to neće dogovoditi. Uvek je važila mantra da se granice ne menjaju, ali se menjaju. Zaboravili su da više Crnogoraca živi u Srbiji. Srbija će uvek biti prva adresa za školovanje i lečenje. Aljbin Kutri je šovinista, čovek koji živi za san da napravi Veliku Albaniju. On nije budala, on je spreman da uradi sve da ostvari svoj san. On za to živi. Da li imate kontakte sa narko dilerima, moguće da ima. Na Kosovu svi brojevi padaju, upisan je najmanji broj dece u školu od 1970-ih godina. Nema ih više od milion i dve stotine, sve sa Srbima. Naših nema, jer ih proteruju.

Nemojte nas terati da se opredeljujemo, mi smo opredeljeni

Predsednik Vučić najavio je u obraćanju javnosti velike pritiske koji se očekuju na jesen. Vučević ističe da će veći pritisci krenuti sa najavljenog skupa 22. avgusta.

-Pritisci su konstantni, ali ono što je rekao predsednik potpuna je podela u Srbiji na to gde mi treba da budemo, samo da nismo na srpskoj stolici. Da bismo bili Srbi moramo da budemo Amerikanci ili Rusi. Mislim da možemo da budemo samo Srbi. Nećemo ničiju zastavu da kačimo pored srpske, samo kada nam dolaze gosti. Sve zastave poštujemo, ali nam ne trebaju. To je politika razmišljanja svojom glavom, slobodne države, politika koje naši građani biraju. To nije politika kao u zemljama u okruženju, da se ambasadori sprdaju pa im prave Vladu, a namerno stave drugi ili treći ešalon evropskih zemalja ko može da im uđe u Vladu. Dokle god takvu politiku Aleksandar Vučić vodi, imaće svu našu podršku. Mi smo vratili to dostojanstvo. Mi smo država koja donosi sopstvene odluke, koja ima svoju Vladu i predsednika, Ministarstvo spoljnih poslova. Nemojte nas terati da se opredeljujemo, mi smo opredeljeni.

Niko ne da da se vadi kamen, a svi hoće nove puteve

On je istakao i da je Srbija propustila nekoliko godina da se dalje razvija koristeći svoja prirodna bogatvstva, poput litijuma, čija su iskopavanja počela u Austriji.

-Niko nije zaslepljen nekim ciframa ili parama i da ne vodi računa o prirodi i o zaštiti iste i svojih građana. Mislim da to može vrlo dobro da se uklopi, da razvijate svoju državu. Verujem da je trebalo da pregovaramo s mnogo drugih partnera, da se nadovežu na priču oko litijuma, da dobijemo nove investicije. U avgustu za 9 posto imamo više investicija nego prošle godine, u uslovima sveukupne svetske krize. Srbija beleži rast direktnih stranih investicija. Mislim da o svim našim prirodnim bogatstvima treba razmišljati otovreno, a da moraju da se primenjuju najviši standardi u zaštiti životne sredine. Mi nećemo da vadimo litijum, ali hoćemo elektična kola, autobuse i čist vazduh. Najlakše je reći da smo protiv svega. Niko ne da da se vadi kamen, a svi hoće nove puteve.

Mislim da ćemo sledeće godine imati još veći skok Vojske Srbije na rang listi

-Mi smo prvi u regionu, imali smo novi skok. To su rezultati desetogodišnje politike ulaganja u vojsku. Čestitam svim vojnicima, podoficirima, oficirima, Generalštabu, predsedniku kao vrhovnom komandantu, to je sada na ponos svih građana Srbije. Za nas je to izazov da nastavimo u dalje, kako bismo čuvali našu vojsku, ona je najbolji zaštitnik slobodne i nezavisne Srbije. Da nemamo tu vojsku, zamislite šta bi Kurti radio. Ulaganje u vojsku je ulaganje u našu budućnost. A zamislite da nam je stiglo sve iz Ruske federacije ili Kine, što nije stiglo zbog geopolitike, gde bismo bili danas. Ali polako, mislim da ćemo sledeće godine imati još veći skok. Mirno spavajte, vojska vas čuva. Vojska Srbije sve više jača. Završili smo prijem prvih specijalaca. Konkurs je trenutno za 72. brigadu i Kobre. Do 30. septembra je mogu da se jave momci i devojke, plate su one koje smo obećali. Svi će da napreduju, a pre svega će Srbija da jača.