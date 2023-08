MOGUĆI PREGOVORI OKO KRIMA? Zašto Zelenski želi da sedne za pregovarački sto?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je moguće pregovarati o konačnom rešenju za Krim, poluostrvo koje je Rusija pripojila nakon referenduma 2014, umesto da se o njegovoj sudbini odlučuje upotrebom sile. Tako je Zelenski promenio stav jer je od početka rata isticao da je cilj Ukrajine oslobađanje svih teritorija koje je Rusija okupirala. On je rekao da je političko rešenje za Krim najbolja opcija jer to znači manje žrtva. Zelenski je u intervjuu za” Kijev independent” naveo da Zapad koji pomaže Ukrajini ne bi podržao Kijev kada bi se preneo rat na teritoriju Rusije. Američki zvaničnici su pojačali kritike, nezadovoljni ukrajinskom ofanzivnom strategijom, što je dovelo do prvih većih podela među saveznicima, piše “Fajnenšel tajms”. U opširnom tekstu navodi se da je došlo do razmirica dva i po meseca od početka ukrajinske ofanzive koja je pokrenuta uz veliku podršku SAD i saveznika, ali se ona pokazala kao spora i nedovoljna da bi ukrajinske trupe povratile većinu izgubljenih teritorija pre početka kišne sezone koja će otežati situaciju na frontu. Zbog čega Zelenski sada odjednom pregovore? Da li je pominjanje pregovora deo ukrajinske strategije? Zašto ukrajinski predsednik tvrdi da bi ga saveznici napustili ako se rat prenese na rusku teritoriju?

Gosti “Usijanja”: Marko Miškeljin - Centar za društvenu stabilnost Branko Pavlović - advokat urednica i voditeljka - Jelena Pejović