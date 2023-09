Vučević raskrinkao deo opozicije: Oni koji Srbe sa KiM nazivaju kriminalcima, daju potvrdu Kurtijevoj politici, što je neodgovorno

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević govorio je danas u emisiji "Fokus", na televiziji B92, o stanju na Kosovu i Metohiji, napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i o protestima opozicije za koje ističe da više nemaju politički motiv osim grubog preuzimanja vlasti mimo izbora. Dobra vest je da su pritvoreni Srbi pušteni da se brane sa slobode

-U osnovi Kurtijeve politike je etnički očišćeno Kosovo od Srba, to je njegov krajnji cilj. Ovo su sve alati, pritisci, ugrožavanje života našeg naroda da tamo ne mogu da ostanu i opstanu. Veoma su izazovni periodi pred nama, počeo je septembar, nova školska godina. Kurti neće stati, bojim se da može doći do dalje eskalacije na terenu. Ne vidim promil volje kod Kurtija i njegovih saradnika da odstupe od svoje politike. Dobro je što je deo pritvorenih Srba pušten da se brani sa slobode. To je kao kad bi vas neko prebio, pa vam sad da zavoj i neki lek da vas to manje boli. I dalje nije otklonjen uzrok koji je doveo do toga. Ali prijatniji je osećaj kad znamo da su ti ljudi, koji su bili po albanskim kazamatima na Kosovu, danas sa svojim porodicama. To je dobra vest. KFOR mora da reauguje i Srbija nema problem s tim da je KFOR zadužen za bezbednost svih građana na KiM. Oni idu u spremanje Vojske Kosove, oni su na pola puta. Čitav niz aktivnosti imaju na tome- od obuke budućih oficira, vojnika, naoružavanja- rekao je ministar vojni.

Nema 17. marta 2004. ni Oluje i Bljeska

On je naglasio da opozicija iz Beograda daje Kurtiju potvrdu za svoje operacije na Kosovu i Metohiju.

-Kada učestvujete u etiketiranju srpske zajednice na KiM i kažete da su tamo kriminalci, ubice Olivera Ibanovića, vi time dajete potvrdu Kurtiju za svoju politiku. To je neodgovorno. A kada je bila posebna sednica Skupštine imate incidente i pokušaje fizičkog napada na predsednika Srbije. Gubi se poverenje Srba u međunarodnu zajednicu i gađenje prema onima koji su Srbi prema imenu i prezimenu, a ustvari su Kurtijevi poslušnici- rekao je Vučević i dodao da nema 17. marta 2004. godine, kao ni Oluje i Bljeska, te da to ne treba proveravati.

- Mi želimo mir i razgovore. Ne junačimo se. Koliko god da su tvrdi i teški razgovori. Za mir je potrebna volja obe strane. Mislite da mi ne vidimo da vi trenirate upravnjalje barjaktarima. Koriste ih, vežbaju se. U okolini Đakovice. Mi smo tu, to je prirodno. Ne smemo ući u narativ gde je Srbija neko ko je kriv za krah pregovora. Ne smemo sebi dodeliti tu ulogu, koliko god da je neprijatno. Moramo biti mudri i lukavi. Sklonite lažne gradonačelnike, pustite pritvorene i kidnapovane Srbe, pojačajte KFOR na severu. Nemamo problem sa tim. Valjda nas taj potpis obavezuje. Šta Srbija nije primenila iz Briselskog sporazuma, a šta albanska nije? Pa, ključnu stvar- formiranje Zajednice srpskih opština.

Mislim da su brojevi napada na predsednika i gori

U isto vreme dok se ne smiruje situacija na KiM, ne prestaju napadi na predsednika. Premijerka je istakla da su samo tokom jedne nedelje na pojedinim portalima objavljena 124 negativna teksta o predsedniku Srbije, a ministar to komentariše kao jedan kontinuitet.

-To je hiper produkcija napada na državu Srbiju i na onoga ko je predstavlja, Aleksandra Vučića. To deluje kao naučna fantastika, mislim da su brojevi čak i gori, onda imate Zagreb, Sarajevo, Prištinu i Podgoricu. To je začaran krug. A dodajemo na to koliko tvitova ima, optužbi i napada. To je kontinuitet njihove politike. Oni imaju obe skripte napisane, pa je pitanje samo šta će taj dan da objave- da li je poklekao ili se posvađao s nekim. Da li treba da ga optuže da li je izdao Kosovo ili ćemo zbog njega da dobije vize, a često i oba narativa. To je jedan ambijent u kojem mi živimo. Kako je to lično doživeti, to morate da pitate predsednika Srbije. Da je lako, verovatno nije.

Protesti više nemaju veze sa događajima iz maja i svirepim ubistvima dece i ljudi, naglasio je Vučević.

- Više ne pokušavaju da naprave vezu u odnosu na to što se desilo. Mislim da su se izgubili u sadržini tih protesta, 50 ljudi blokira Gazelu. Ne znam šta da pokažu. I stalno neka najava radikalizacija. Ima granica za sve. Protestujte, kritikujte, zviždite, sve to imate pravo. Zamislite u Nemačkoj, Francuskoj, Americi kada neko blokira auto-put. Videli smo kako to demokratski prođe. Mi smo spremni kao SNS da čujemo argumente kada će na izbore. Razlikuju se ko će koje izbore- jedan bi želeo samo beogradske izbore, četvrti žele da se domognu cenzusa od tri posto, a mi smo za to da se cenzus vrati pet posto. Treba i o tome da se priča. Je l' fer da se vas 12 skupi na jednu listu i ima isti cenzus kao jedna stranka koja izlazi sama? Više ne može da se objasni ko je s kim u koaliciji. Oni su svi bili u DS, oni su se delili kao amebe. Nemaju oni problem da se spoje, nema principa. To je za njih matematika i da li mogu da preglasaju SNS. Da građani znaju, oni koji misle da su tvrde patriote, verujte nisu tvrde patriote. Ne daj bože da to pokažu u stvarnom životu. Oni iza scene rade potpuno suprotne stvari.

Mi imamo cilj da dobijemo najveći broj glasova građana Srbije

On je istakao da još uvek nije pokrenuta stranačka kampanja, te da je svestan koliko je teško pobediti na izborima.

Zamislite stranku koja se ne bavi izborima. Političkim radom se bavi četiri godine, a 45 dana je glazura, fino podešavanje. Najteži deo posla se radi cele godine. Mi imamo cilj da dobijemo najveći broj građana Srbije, SNS je svestan koliko je teško pobediti na izborima. Nema demokratije bez pluralizma stranaka.

Želimo da vojnici imaju još veće plate

Ministar vojni dotakao se i vojske i naglasio da su vojnici zadovoljni, jer se više ulaže u njihov status, kakav ceo sistem odbrane i Vojske zaslužuje.

-Da li tu još treba da se radi, da. Želimo da imaju još veće plate, još vojnika, bolje naoružanje.