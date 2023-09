MEĐUNARODNI SAJMAM NAORUŽANjA I VOJNE OPREME: Srpski vojnik je rame uz rame sa najmoćnijim vojskama na svetu, 27 DOMAĆIH NOVITETA

Na 11. Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme „Partner 2023“ koji traje do petka, 28. septembra, na Beogradskom sajmu, učestvuje 154 domaćih i stranih izlagača, prikazano je više od 170 različitih tipova krupnih sredstava naoružanja, od kojih je 27 grupa noviteta koje su razvili Vojnotehnički institut i grupacija odbrambene industrije u državnom vlasništvu, potom i brojno novo naoružanje i komponente srpskih privatnih kompanija.

Izloženo je više novih protivavionskih i protivdronskih sistema, besposadnih, zemaljskih i vazduhoplovnih platformi, kao i brojni tipovi nove municije poboljšanih karakteristika, a veliko interesovanje posetilaca je za prvo javno prikazivanje najnovijeg domaćeg artiljerijskog sistema nove generacije Nora B-52 NG „perun“, koji će biti novi adut srpske odbrambene industrije na svetskom tržištu. Osim toga, prestavljene su i krstareće rakete domaće propizvodnje Vila 1 i 2, koje su izuzetno značajne jer u takvom formatu naša zemlja nije nije proizvodila rakete.

foto: Ministarstvo odbrane

Ministar odbrane Miloš Vučević napomenuo je da je između dve manifestacije uvedeno u naoružanje 70 novih sredstava, od čega su 22 u serijskoj proizvodnji. Posebno je izdvojio modernizovani tenk M 84 AS2, BVP M 80 AB2, „Gvozdika“, KOT, „Orao“, nova borbena vozila MRAP, „Lazar 3M“, kao i novu modularnu automatsku pušku 6,5 i 7,62 milimetara kalibra i nove snajperske puške, a do kraja godine se očekuje uvođenje i još 23 nova sredstva. Među kuriozitetima su unapređene serije verzija familija točkaša borbenih vozila - „Lazara”, „Miloša”, MRAP-a, BoV-a čija je proizvodnja u punom zamahu, kao i modernizovanog BVP M 80a B2 i tenka M 84 AS2, kojim se Vojska Srbije uveliko oprema.

Ministar Vučević nastoji da pored modernizacije uvodi i nove savremene sisteme obuke, a takođe se odlučno radi i na podizanju standarda profesionalnih vojnika i starešina.

Jedan od osnivača Međunarodnog sajma naoružanja, bivši načelnik Uprave pešadije Vojske Jugoslavije general-major Milorad Stupar kaže za Dnevnik da veoma zadovoljan kako se naša vojska predstavila na Sajmu, imajući u vidu da se srpski narod i država nalaze u izuzetno teškim bezbednosnim izazovima i pretnjama.

foto: Ministarstvo odbrane

- Mi smo u domenu artiljeriskih jedinica postali međunarodni vrh. Najnoviji razlog za ponos Vojske Srbije je premijerno predstavljen na Sajmu naoružanja - to je samohodna haubica Nora B-52 NG "Perun". Perun je staroslovenski bog, u hrišćanstvu to je sveti Ilija. Reč je o modifikacije „Nore“, i unapređenju nekoliko stvari, prvo oko municije, on umesto 12 granata, ima 30 granata koji sa novom raketom ima domet preko 70 kilometara. Takođe, sistem za upravljanje sa vatrom je izuzetno napredan i donosi mogućnost brzog otvaranja vatre – kaže general Stupar.

foto: Zorana Jevtić

On ističe da je veliki napredak ostvaren kada je reč o kompletnom opremanju vojnika. Naš vojnik po izgledu, opremljenosti i zaštiti je rame uz rame sa NATO vojskom, a sve to proizvodi domaća industrija, dodaje general Stupar.

- Posebno bih istakao modernizaciju tenka M-84AS1, čime se vek tenka produžava i on i dalje ostaje najubojitije sredstvokopnene vojske. Modernizacija se vrši i u poboljšanju oklopne zaštite, tzv. eksplozivno-reaktivnom oklopu M19, kao i transportera M80 – kaže ovaj iskusni general.

Vojni komentator Vlade Radulović je za „Dnevnik" kazao da se iz godine u godinu sve veći broj projekata i izlagača predstavlja na Sajmu, te da je posebno značajna bogata lepeza domaće odbrambene industrije.

foto: Printscreen/Instagram

- Ove godine je akcenat stvljen na dva segmenta. Jedan se tiče artiljerije, posebno kada govorimo o novom adutu srpske namenske industrije – samohodna haubica Nora B-52 NG „perun“ sa unapređenim karakteristikama, a drugi segment se odnosi na besposadne platforme, lojtering municiju ali i borbe protiv dronova i zaštitu u segmentu protivvazdušne odbrane - istakao je Radulović. - Kada govorimo o složenim borbenim sistemima, samohodna haubica „perun“ nove generacije u kalibru 155 milimetara, sa različitim projektilima može da dejstvuje po cilju na daljimana od 32 do 52 kilometra. Veliki iskorak je napravljen u skraćenju vremena prelaska iz marševnog u borbeni, odnosno vatreni položaj. To vreme sada iznosi oko 60 sekundi. Bitan je i novi sistem upravljanja vatrom i automatski punjač koji nosi do sada najveći broj granata - čak 30.

Na Sajmu su predstavljeni i drugi atraktivni projekti poput borbenog oklopnog vozila druge generacije „Miloš" koje omogućava integrisanje različitih borbenh stanica.

foto: Ministarstvo odbrane

- Ono što je interesantno je da je povećana njegova nosivost, koja je sada devet tona po pogonskom mostu, a kojih ima dva. Vozilo je oko 80 centimatara duže u odnosu na prvu generaciju, što omougućava da se smeste dva dodatna člana posade - kazao je Radulović.

Predstvaljene su i borbene platforme sa različitim integrisanim naoružanjem, poput trocevnog topa u kalibru 20 milimetara, odnosno daljinski upravljane borbene stanice „Kerber". Prikazan je i "Lazar 3M" koji predstavlja nastavak razvoja našeg borbenog oklopnog vozila primarno točakša.

foto: Ministarstvo odbrane

- Sada se može govoriti o borbenom oklopnom vozilu, za koje je vozilo pešadije, jer se ide na integrisanje topa u kalibru od 30 milimetara, što daje pravu vatrenu moć koje takvo vozilo mora da ima - objasnio je Radulović. - U segmentu protivvazduhoplovne odbrane, naročitu pažnju je privukla gusenična platforma, modernizovani tenk M84, na kome je integrisna raketno - atiljerijska kupola, odnosno postavljena su dva topa kalibra 40 milimetara i još po dve rakete zemlja - vazduh. Na sve to treba dodati i različite platforme u segmenjntu višecevne raketne artiljerije, po kojima je naša zemlja prepoznata u svetu i nešto što je postalo sve traženije.

