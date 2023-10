Sastanak ministra Vučevića sa komandantom Komande združenih snaga u Napulju admiralom Mančom

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević sastao se danas sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Stjuartom Mančom, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Ministar Vučević poželeo je dobrodošlicu admiralu Manču i izrazio zadovoljstvo zbog posete koja je prilika da se razmene informacije o političko-bezbednosnoj situaciji u regionu i svetu s težištem na situaciji u južnoj srpskoj pokrajini, kao i saradnji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa NATO. On je ukazao na važnost susreta kojima se doprinosi očuvanju kontinuiteta saradnje i dijaloga između Srbije i NATO.

Ministar odbrane izrazio je zabrinutost zbog događaja i položaja srpskog naroda na severu Kosova i Metohije i iskazao uverenje da će se nastaviti pregovori o normalizaciji odnosa. On je naglasio da je za našu stranu eskalacija nasilja apsolutno neprihvatljiva i da je posvećena procesu dijaloga, kao jedinom načinu za mirno rešavanje svih pitanja iz političkog i tehničkog dijapazona.

Prema rečima ministra Vučevića, Srbija nikada do sada nije niti će u budućnosti povlačiti poteze koji bi mogli ugroziti mir ili destabilizovati situaciju na terenu. Ministar odbrane rekao je da smatra da je važno da KFOR ima ključnu ulogu u obezbeđenju sigurnosti na Kosovu i Metohiji i izneo očekivanje da će misija nepristrasno i u skladu s dodeljenim mandatom uticati na sprečavanje budućih jednostranih akcija, koje dovode do degradacije bezbednosno osetljive situacije. S tim u vezi, on je izrazio uverenje da će Komanda združenih snaga NATO u Napulju preduzeti mere iz svoje nadležnosti, kako bi se sprečile buduće jednostrane akcije Prištine i pogoršanje bezbednosne situacije u južnoj srpskoj pokrajini.

Ministar Vučević posebno se osvrnuo na kontinuiranu kampanju Prištine i pojedinih svetskih medija, koja se prethodnih dana vodi protiv Vojske Srbije, njene brojnosti i aktivnosti, odnosno pokreta i razmeštaja na teritoriji naše države, navodno usmerene prema Kosovu i Metohiji. On je kategorički i argumentovano odbio takve navode kao neprimerene, neosnovane, neodgovorne i netačne, međutim, ukazao je i da je Vojska Srbije spremna da sve zadatke izvrši efikasno, transparentno, profesionalno i uspešno u slučaju potrebe. Kako je naglasio, Srbija će učiniti sve da se u budućnosti ne desi takav scenario, dajući prednost dijalogu i uslovima za očuvanje mira.

Admiral Manč, u razgovoru sa ministrom Vučevićem, potvrdio je posvećenost NATO miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. On je dodao da, u svetlu nedavnih dešavanja, NATO kontinuirano prati situaciju i preduzima pažljive korake, pri čemu države članice šalju dodatne vojnike, kako bi KFOR imao snage, sposobnosti i fleksibilnosti za nepristrasno izvršavanje zadataka u skladu s mandatom Ujedinjenih nacija, radi očuvanja sigurnog i bezbednog okruženja i slobode kretanja za stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Admiral Manč, takođe je podvukao da NATO podržava dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije, što je jedini način za postizanje trajnog mira i stabilnosti za sve zajednice.

