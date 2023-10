NOVI BALKANSKI PIROMAN Osuđeni terorista uspeo da poveže hodočasnike iz Novog Sada sa oružanim incidentom

Dok je Miloš Vučević podizao, obnavljao bolnice i domove zdravlja po Novom Sadu, ti i takvi kao ti Aljbine su rušili i palili srpske pravoslavne crkve i manastire po Kosovu i Metohiji, a mnogi od njih su u srednjem veku bili prve srpske bolnice.

Pošto mu skrnavljenje istorije nije bilo dovoljno, osuđeni terorista Aljbin udario je i na bolnicu u Kosovskoj Mitrovici, i na sve ostale zdravstvene ustanove gde žive o rade medicinski radnici koji su Srbi. Poslao je Aljbin svoje horde da "junački" udare na unutrašnjost bolnice, ostavljajući iza sebe oskrnavljenu i izlupanu ustanovu, uznemiravajući pacijente, sestre i lekare. Udario je time na bele mantile, na moje koleginice i kolege, one koji jednako pomažu svakome, bez obzira na nacionalnost.

foto: Printscreen YouTube Kosovo Online Live

Kada god pomislimo da su ludosti koje radi i izgovara Aljbin dosegle vrhunac, on nas iznenadi nekom novom. Osuđeni terorista koji "priznaje samo sud svoga naroda" je uspeo da poveže hodočasnike iz Novog Sada sa oružanim incidenatom, pa u sve to dodao Miloša Vučevića i naravno Aleksandra Vučića. Nadam se da će naši zapadni partneri konačno videti, da Aljbin nije nikakav demokrata i mirotvorac, nego najobičniji manijak i lažov koji mrzi sve što je srpsko, pa makar to bila i bolnica (koja ima verovatno previše Srba za Aljbinov ukus). Novi balkanski piroman Aljbin Kurti spreman je da ostavi i bolesne bez lekova, i bebe u bolnici bez kiseonika samo da bi isprovocirao Srbe na sukob. Nakon svega što uradi on će opet izigravati žrtvu pred zapadnim partnerima, nadajmo se da će i oni videti njegovo pravo lice, lice ludaka krvavih i garavih ruku od krvi i baruta.

foto: czds.rs

Aleksandar Kobilarov, Inicijativa za promociju i unapređenje zdravlja