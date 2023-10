Subotica: Zasijali refllektori i na do sada neosvetljenim teniskim terenima u Dudovoj šumi

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sinoć je, na terenima Tenis kluba Spartak, pustio u rad reflektore na tri teniska terena sa šljakom koja do sada nisu imala osvetljenje. Uz isticanje da je realizacijom ove investicije ispunjeno obećanje koje je dao rukovodstvu i takmičarima Tenis kluba Spartak, 19. jula ove godine, na prijemu u Gradskoj kući upriličenom povodom osvajanja titule prvaka države u seniorskoj ekipnoj konkurenciji, gradonačelnik Bakić je, obraćajući se prisutnima, podsetio da je na tom prijemu izjavio kako će preduzeti sve da se osvetle i preostala tri neosvetljena terena sa šljakom, od ukupno deset teniskih terena sa takvom podlogom koliko ih u Dudovoj šumi ima ovaj uzorni sportski kolektiv.

foto: Grad Subotica

„Obećanje sam, kao što vidite, ispunio. Vrednost ove investicije, koja je obuhvatala postavljanje 12 nosača stubova i 24 led reflektora, iznosi 3,8 miliona dinara i ta sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Subotice. Teniserima Spartaka želim još puno uspeha, da i ubuduće postižu dobre rezultate i osvajaju nove titule, kako u ekipnoj tako i u pojedinačnoj konkurenciji. A lokalna samouprava će i dalje voditi računa ne samo o Tenis klubu Spartak, nego o svim sportskim kolektivima i sportistima u našem gradu i nastojati da im obezbedi što je moguće bolje uslove za treninge i takmičenja“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica

Napomenuo je da u okviru Sportskog saveza Grada Subotice funkcioniše više od 150 klubova i sportskih organizacija i da je Sportsko društvo „Jovan Mikić Spartak' jedno od najvećih sportskih društava u našoj zemlji.

„Subotica je, što je za nas izuzetno značajno, 'Evropski grad sporta' za 2024. godinu i petočlana delegacija našeg grada će 7. decembra, u Briselu, u Evropski parlament ponosno uneti najlepšu zastavu na svetu – zastavu Srbije. To nam je i dodatna obaveza da 2024. godine još više ulažemo u sportsku infrastrukturu, u naše sportske klubove i sportiste. I to ćemo, izvesno je, da radimo. Već sada mogu da kažem da će budžet za narednu godinu iz kojeg ćemo subvencionisati sport biti povećan i da će iznositi oko 200 miliona dinara. Lokalna samouprava će nastaviti da ulaže u sportiste, jer oni su najbolji ambasadori našeg grada i naše države. I naše najveće blago“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

1 / 15 Foto: Grad Subotica

Predsednik Tenis kluba Spartak i Sportskog društva „Jovan Mikić Spartak“, Milan Vučković, izrazio je zahvalnost gradonačelniku Stevanu Bakiću i njegovim saradnicima na realizaciji ove investicije.

„Do sada smo ’škiljili’, a sada je Tenis klub Spartak ’progledao’, jer je, napokon, osvetljeno svih deset terena sa šljakom. Kada smo ove godine osvojili titulu šampiona države, treću u proteklih pet godina, na prijemu kod gradonačelnika izneli smo problem da imamo 217 dece u trenažnom procesu koja nisu mogla da treniraju kada se smrači. Zamolili smo gradonačelnika za pomoć oko osvetljenja barem jednog od tri terena koja nemaju reflektore, a on nam je obećao da će to biti urađeno za sva tri terena. I kao i uvek, to svoje obećanje je i ispunio“, podvukao je Vučković.

Ovo, dodao je, nije jedino obećanje koje je gradonačelnik Stevan Bakić ispunio.

foto: Grad Subotica

„Predsednik sam i Sportskog društva ’Jovan Mikić Spartak’, dakle i Ženskog fudbalskog kluba Spartak, i Rvačkog kluba Spartak, i brojnih drugih sportskih kolektiva i sve što im je obećano je i urađeno. Činjenica je da u sport i sportskiu infrastrukturu u našem gradu nikada više nije uloženo nego u poslednjih nekoliko godina. Zato jedno veliko hvala gradonačelniku Bakiću za sve što je do sada učinio za sport u našem gradu“, istakao je Milan Vučković.

Trener u Tenis klubu Spartak Ladislav Demeter kaže da će zahvaljujući postavljenim reflektorima mlađe selekcije TK Spartak moći da treniraju i u večernjim satima.

„Poslednjih godina beležimo porast broja dece u školi tenisa. Primetili smo problem u organizaciji treninga, naročito u ovom periodu, kada roditelji dovoze decu i kada više nema dnevnog svetla. Sada je i to konačno rešeno“, kazao je Demeter.

