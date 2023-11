Futoška kupusijada, 24. po redu, održana je u centru tog vojvođanskog mesta.

Na takmičenju za najtežu glavicu futoškog kupusa pobedio je Branislav Jenko (8.636 grama), na drugom mestu bio je Rajko Gligorić (7.530 grama), dok je treći Ivan Kava (7.522 grama). Kada je reč o takmičenju za najbolje kuvano jelo od futoškog kupusa najbolja je bila ekipa JGSP „Novi Sad”, koja je prema oceni stručnog žirija pripremila najukusniji specijalitet.

Osim u dobro poznatim ukusima, ljubitelji specijaliteta od kupusa iz cele zemlje uživali su i u bogatom kulturno-umetničkom programu za sve generacije. Tradicionalnu manifestaciju otvorio je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, koji je tom prilikom istakao važnost uzgoja autohtone sorte i promocije brenda koji doprinosi različitoj ponudi manifestacija u gradu i okolini.

- Novi Sad je poznat po raznim manifestacijama i sajmovima, te s ponosom možemo da kažemo da kod nas može da postoji i Egzit, Sterijino pozorje i Zmajeve dečje igre, ali i da se održavaju manifestacije poput pasuljijade, pihtijade i kupusijade - rekao je Đurić.

- Odlika svih nas je da prihvatamo različitosti i da živimo u multikulturalnom i multinacionalnom gradu. Nastavljamo da podržavamo manifestaciju i organske proizvođače, kako bi Futogui dalje bio prepoznatljiv po autentičnom ukusu zaštićenog geografskog porekla.

Kulturno-zabavni program trajao je tokom čitavog dana na centralnoj bini, dok su atmosferu upotpunili mnogobrojni posetioci, kao i učesnici u takmičenju za najbolje kuvano jelo od futoškog kupusa, koji su nam i otkrili pravi recept za tu đakoniju.

- Za pripremu jela od kupusa u oraniji od 80 litara potrebno je tri do četiri sata - kazao je meštanin Milenko Pivaš, koji je, otkako postoji Kupusijada, učestvovao na gotovo svim takmičenjima i zauzimao prva tri mesta. - Najpre se izdinsta luk i dodaje meso, s tim da prvo ide juneće, jer se duže kuva, a tek posle sat vremena stavlja se svinjsko meso. Nakon toga, ubacuju se začini, biber, vegeta i so. To se sve lepo krčka i pred sam kraj, dodaje se kupus, koji se kuva narednih sat vremena.

Pokrovitelj manifestacije je Grad Novi Sad, a organizatori su MZ Futog, Kulturni centar „Mladost”, Udruženje „Futoški kupus”, Poljoprivredna škola sa Domom učenika Futog, te osnovne škole „Miroslav Antić” i „Desanka Maksimović”.