MIROVIĆ: POKRAJINSKA VLADA IZDALA DOZVOLU ZA IZGRADNJU PRVE DEONICE BRZE SAOBRAĆAJNICE BAČKI BREG – NAKOVO

„Očekujemo da će, prema najavama Vlade Republike Srbije, u narednih nekoliko nedelja početi pripremni radovi na izgradnji prve deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Nakovo, važne za ekonomski razvoj severa Srbije. To će istovremeno biti i početak izgradnje koridora, dugog 175 kilometara, koji će povezati teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Kikinde i stvoriti uslove za njihov ubrzani razvoj“, izjavio je danas predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Prema njegovim rečima, to će uz radove na Fruškogorskom koridoru, koji veoma dobro napreduju, kao i očekivanu izgradnju auto-puta od Beograda do Zrenjanina i od Zrenjanina do Novog Sada, potpuno promeniti sliku Vojvodine i biti izuzetno važan zamajac za razvoj privrednih potencijala.

Pokrajinska Vlada