NA NOVOSADSKOM SAJMU OTVOREN MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA Novi Sad na mapi evropske turističke ponude

Na Novosadskom sajmu danas je počeo Međunarodni sajam turizma, a otvorio ga je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, koji je ukazao da Novi Sad prednjači u turističkoj ponudi i poseti u našoj zemlji, da je već odavno prepoznata destinacija u Evropi i da će se u tom pravcu nastaviti i u budućnosti.

- Tome je, bez sumnje, doprinelo i to što je Novi Sad bio Evropska prestonica kulture i Omladinska prestonica Evrope - rekao je Đurić. - Novi Sad nastavlja da niže rekorde, o čemu svedoče i turistički rezultati. U periodu januar-septembar, Novi Sad je posetilo 175.000 turista, što je 11,1 odsto više nego u istom periodu lani, a broj noćenja veći je za 6,2 odsto jer ih je ostvareno 430.000. Do kraja godine očekujemo da će biti ostvareno 600.000 noćenja, što je tri puta više nego deceniju ranije. Do tih rezltata stigli smo zahvaljujući marljivom radu i veri u uspeh, a to je i pravac našeg daljeg rada jer je cilj da Novi Sad bude grad po meri svih njegovih stanovnika i da nastavi da pobeđuje.

- Međunarodni sajam turizma prilika je da se govori o jubilejima Novosadskog sajma, o rekordima u oblasti turizma, privrede, razvoja, stope zaposlenosti... ali o svemu tome ne bi moglo da se priča da se na tom putu već godinama nije radilo zajednički - Pokrajinska vlada, Vlada Srbije, Grad Novi Sad, svi gradovi i opštine u Vojvodini... i tako je i danas - rekao je na otvaranju ove manifestacije pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević.

Na 54. međunarodnom sajmu turizma, ukazao je generalni direktor Novosadskog sajam Nikola Lovrić, učestvuje 240 domaćih i stranih izlagača i biće centralna promocija turizma u regionu.

Partner priredbe je region Boke Kotorske, a po rečima glavne konzulke Crne Gore u Srbiji Nevenke Ćirović, saradnja dve zemlje je duga i uspešna, te je i ovo partnerstvo prilika da se pokaže da su veze između Srbije i Crne Gore veoma čvrste.