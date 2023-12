GRADONAČELNIK BAKIĆ: GRAD SUBOTICA DAJE OGROMAN ZNAČAJ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Centar za socijalni rad grada Subotice obeležio je danas 60 godina od osnivanja. Svečanosti upriličenoj tim povodom u Velikoj većnici Gradske kuće, prisustvovao je i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, čestitajući rukovodstvu i zaposlenima Centra jubilej – šest decenija postojanja i rada, podsetio na važnost sistema socijalne zaštite, kao i na značaj svih radnika zaposlenih u socijalnoj zaštiti u ovom gradu i društvu, jer je, kako je rekao, mnogo truda, posvećenosti, razumevanja i humanosti zaposlenih uloženo u prethodnim decenijama u rad Centra za socijalni rad u Subotici.

1 / 15 Foto: Grad Subotica

Grad Subotica će, kazao je, i u narednom periodu oblast socijalne zaštite stavljati u svoje prioritete.

„Budžetom za 2023. godinu predviđena su višestruko veća izdvajanja za socijalnu zaštitu, odnosno za dnevne usluge u zajednici. Naime, u oblast socijalne zaštite i mera socijalne politike opredelili smo 433,4 miliona dinara, što je čak 13,6 odsto više sredstava u odnosu na 2022. godinu. Sa značajnije opredeljenim sredstvima u budžetu grada nastavićemo podršku našim sugrađanima kroz sva novčana davanja koja se realizuju putem Centra. Jednokratne novčane pomoći 2023. iznosile su ukupno 11,5 miliona dinara, a u 2024. godini 13 miliona dinara, za nabavku ogreva plan za 2024. je šest miliona dinara, a za izuzetne i interventne novčane pomoći u 2024. planirano je 2,73 miliona dinara“, naveo je Bakić.

Nastavljamo sa podrškom i za ostale usluge koje pružate u Centru – u Centru za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i omladine, kao i u Centru za savetovanje i podršku porodici – naglasio je on i dodao da će Grad nastaviti da pruža podršku i kroz pomoć realizaciji programa Crvenog krsta: za Narodnu kuhinju u iznosu od 41,2 miliona dinara, a za Prihvatnu stanicu za beskućnike u iznosu od milion dinara.

„Ne smemo da zaboravimo činjenicu da smo obezbedili 12 stanova za korisnike usluge socijalnog stanovanja pod zaštićenim uslovima, u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat VIII. Dvanaest novoizgrađenih stanova ostaju trajno u vlasništvu Grada Subotice, a nastanjuju ih korisnici kroz uslugu socijalnog stanovanja pod zaštićenim uslovima. U svim navedenim uslugama i programima podrške, zaposleni u Centru imaju veliku ulogu i značaj“, istakao je Bakić.

Prema njegovim rečima, Grad Subotica će, osluškujući potrebe i probleme građana i udruženja, nastaviti sa pružanjem usluge personalnog asistenta i ličnog pratioca deci sa invaliditetom ili razvojnim smetnjama.

„Za uslugu ličnih pratilaca i personalnih asistenata 2023. godine izdvojili smo čak 90 miliona dinara, a plan za 2024. je povećanje na 100 miliona dinara. Kroz konkurs za društvene i humanitarne organizacije i uslugu pomoći i nege u kući u iznosu od 15 miliona dinara, ali i kroz svakodnevnu i čvrstu saradnju sa ustanovama u ovoj oblasti, uspeli smo u nameri da Subotica bude primer dobre prakse u oblasti socijalne zaštite, i kroz institucije, ali i vaninstitucionalno“, istakao je Bakić.

Podvukao je da je Grad Subotica u oblasti socijalne zaštite od ove godine uveo novu uslugu –stanovanje uz podršku, i da je za tu namenu obezbeđeno 20,78 miliona dinara.

„Ova usluga dostupna je osobama sa fizičkim invaliditetom, intelektualnim ili mentalnim teškoćama, sa navršenih 15 godina, i u potpunosti se finansira iz budžeta Grada Subotice“, naglasio je Bakić.

Napomenuo je da Subotica nastavlja sa podrškom uslugama u oblasti socijalne zaštite, jer želi da i u budućnosti bude primer dobre prakse.

„U tome smo do sada imali značajnu podršku sa republičkog nivoa, a zahvaljujući toj podršci naš grad će, završetkom rekonstrukcije Gerontološkog centra, uz Dom za decu ’Kolevka’, imati dve reprezentativne ustanove socijalne zaštite u Srbiji“, rekao je Bakić.

On je pozdravio saradnju Centra za socijalni rad sa ostalim ustanovama, instuticijama i organizacijama socijalne zaštite u Subotici u cilju pružanja podrške i zaštite dece, žena, osoba sa invaliditetom i starijih sugrađana.

„Iako je podrška koju ste tokom svih ovih godina imali od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja bila veoma transparentna, čvršće veze sa resornim ministarstvom daće ovako značajnoj ustanovi još više snage da u misiji koja nije nimalo laka izađe snažnija i efikasnija. Na kraju, želim svim zaposlenima u Centru da čestitam jubilej, i da nastavite sa neprekidnim usavršavanjem i edukacijama u cilju što kvalitetnijeg obavljanja poslova javnih ovlašćenja Centra“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Marina Vidojević je, čestitajući jubilej, između ostalog kazala kako je Centar za socijalni rad grada Subotice tokom proteklih šest decenija bio nepresušeni izvor empatije, razumevanja i pomoći onima koji su se suočavali sa izazovima i teškoćama.

„Ponosno mogu da istaknem da je ovaj centar bio neumorni čuvar osnovnih vrednosti ljudskog dostojanstva, jednakosti i pravde. Njihov doprinos u pružanju podrške porodicama, deci, osobama sa invaliditetom i svima koji su se našli u teškoćama je neizmerno važan za našu državu. Gledajući unazad na proteklih 60 godina s ponosom možemo da kažemo da je Centar za socijalni rad postao simbol solidarnosti i zajedništva“, istakla je Marina Vidojević.

Državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiji, Mirko Janić, takođe je čestitao 60 godina od postojanja Centra za socijalni rad grada Subotice i poželeo mnogo uspeha u daljem radu.

„Znam da vaš posao nije lak, da zahteva mnogo strpljnja, mnogo humanosti, razumevanja i truda. Hvala vam što svojim radom i angažovanjem pružate pomoć onima kojima je potrebna, što život činite lakšim i lepšim koliko je to moguće. Verujem da ste mnogim porodicama bili oslonac i podrška kada im je to bio jedini put. Želim da i dalje budete sigurno utočište za one kojima ste potrebi i da odgovorno i savesno radite svoj posao. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju biće i dalje vaš siguran partner na tom putu, jer naš zajednički cilj jeste da nam porodice u Srbiji budu srećne i da imaju što bolje uslove za život“, naglasio je Janić.

Prisutnima na svečanosti obratili su se i zamenik gradonačelnik Subotice, Imre Kern, i direktorka Centra za socijalni rad grada Subotice, Brigita Janošič Barati.

Grad Subotica