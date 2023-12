SVETSKI PRIZNATA GRUPACIJA KARISMA HOTELS & RESORTS OTVORILA NAJNOVIJI HOTEL SA PET ZVEZDICA U SRBIJI

BOR Hotel by Karisma na Zlatiboru dočekao prve goste

Zlatibor, 29. decembar, 2023 – Najnoviji hotel sa pet zvezdica u Srbiji, BOR Hotel by Karisma, danas je otvorio vrata svojim prvim gostima. Hotel na Zlatiboru deo je jedne od vodećih hotelskih grupacija na Karibima, Karisma Hotels & Resorts, koja nastavlja da širi jedinstveni portfolio u ovom delu Evrope. U ponudi ovog hotela nalaze se 93 luksuzne hotelske smeštajne jedinice, restorani i barovi sa prefinjenim izborom hrane i pića, najmoderniji SPA centar i brojni drugi sadržaji namenjeni onima koji su u potrazi za savršenim odmorom.

„U Srbiju smo doneli više od 20 godina svetskog iskustva u luksuznom hotelijerstvu i to će biti nešto po čemu ćemo definitivno da se izdvajamo na tržištu. Ono što bih posebno istakao jeste najviši kvalitet usluge koju ćemo pružati našim gostima, koja započinje već prilikom rezervacije boravka. Autentično iskustvo svakog pojedinačnog gosta, čijim potrebama i zahtevima pristupamo potpuno individualno i sa velikom pažnjom, naš je apsolutni prioritet. Koristim priliku da se zahvalim investitorima, kompaniji Tankmont i porodici Ćuković na uspešnoj realizaciji projekta, kao i lokalnoj zajednici i relevantnim institucijama koje su doprinele realizaciji projekta i srdačno nas dočekale na jednoj od najlepših destinacija u regionu“, istakao je Nemanja Kostić, direktor Karisma Hotels & Resorts za Evropu i Bliski istok.

O značaju otvaranja hotelskog Kompleksa BOR by Karisma, govorio je i jedan od investitora, Goran Ćuković, suvlasnik i direktor kompanije Tankmont.

„Velika nam je čast što smo zajedno sa kompanijom Karisma Hotels & Resorts otvorili ekskluzivan kompleks u kome se pored hotela sa pet zvezdica, nalaze i premium apartmani Apartments by BOR, kao i rezidencijalni deo BOR residences. Želimo da svakom našem gostu pružimo mogućnost da pronađe odmor po svojoj meri i ukusu i verujem da svedočimo početku jedne nove ere u hotelijerstvu u našoj zemlji“, istakao je Ćuković.

Luksuzne smeštajne jedinice

BOR Hotel by Karisma, čiji je dizajn integrisan sa prirodnim ambijentom, nudi luksuzne hotelske smeštajne jedinice opremljene prema poslednjim standardima svetske arhitekture. Kompletna ponuda je u potpunosti personalizovana, odnosno prilagođena ukusu svakog gosta koji, između ostalog, može da odabere željenu mekoću jastuka, miris sobe, ali i da obeležava važne datume na poseban način.

Vrhunski restorani i barovi

U ponudi hotela nalaze se tri restorana – PINO Restoran, KUMO Rooftop Restaurant & Lounge i Casa de Vinos – gde hranu pripremaju profesionalni gastronomi. Pored toga, za goste koji vole da uživaju u kvalitetnim pićima tu je Lobby Bar, dok je LIBERTADOR Cigar Bar & Lounge idealan za one koji uz napitke žele da konzumiraju i vrhunske cigare.

Ekskluzivni Spa centar

Pored prvoklasnog smeštaja i kvalitetnog sadržaja, BOR Hotel by Karisma u Srbiju je doneo i brend ekskluzivnih Spa centara, Vassa Spa. Ovde su gostima na raspolaganju prostrani bazen, džakuzi, finske, bio i infrared saune, tepidarijumi, parno kupatilo, kao i sobe za masažu sa personalizovanim tretmanima lica i tela. Takođe, tu je i odvojeni deo, Kids Spa, sa sadržajima koji su namenjeni uživanju najmlađih.

Konsijerž – desna ruka gosta hotela

BOR Hotel by Karisma jedna je od retkih lokacija u Srbiji na kojoj je dostupna usluga konsijerža. Njegov zadatak je da se postara da gosti imaju jedinstven doživljaj uživanja čak i u najmanjim sitnicama i to od momenta rezervacije, pa tokom čitavog boravka. Konsijerž će gostima da predloži različite opcije kojima mogu da ispune slobodno vreme, kao što su odlazak u SPA centar, neki od hotelskih restorana, ali i brojne izlete. Prepoznaće šta najviše odgovara senzibilitetu gostiju i postaraće se da i do najsitnijih detalja boravak u hotelu bude nezaboravan.

Za više informacija o Bor Hotelo by Karisma i rezervacije, posetite: https://www.borhotel.com/

O Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts jedna je od vodećih svetskih grupacija u oblasti hotelskog menadžmenta sa poslovnom strategijom i filozofijom u potpunosti usmerenom na upravljanje visokoprofilnim turističkim projektima. Broji više od 5.000 zaposlenih i čak 15 turističkih rizorta u portfoliju koji se nalaze u Meksiku, Dominikanskoj Republici, Jamajci, Belizeu, Srbiji i Crnoj Gori. Poslovna strategija ove grupacije potpuno je orijentisana ka gostima i inovativnim konceptima koji je izdvajaju od konkurencije, o čemu svedoče prvenstveno zadovoljni gosti, ali i brojne nagrade i priznanja, poput prestižnih AAA „Five Diamond Award“ i „Four Diamond Award“. Takođe, Karisma hoteli se redovno nalaze i na najcenjenijim listama iz oblasti turizma i ugostiteljstva, poput onih koje objavljuju Conde Nast Traveller, Trip Advisor i magazin Forbes. Tokom 2023. godine, grupacija je preuzela i većinsko vlasništvo i upravljanje dubrovačkim Hotelom Plat u Hrvatskoj.

O Tankmont d.o.o.

Tankmont d.o.o. broji više od 450 zaposlenih. Mogu da se pohvale činjenicom da su iznedrili veliki broj inženjera koji su uz ovu kompaniju stasali i postali pravi eksperti u oblasti čeličnih konstrukcija. Menadžment kompanije čine ljudi koji su svesni u kojoj meri je ceo kolektiv zaslužan za postignute uspehe i da je uvek kolektiv ispred svih ciljeva. „Tankmont” je savremeno orijentisana organizacija koja je sposobna za ostvarivanje visoke produktivnosti i efikasnosti u najrazličitijim okruženjima i uslovima poslovanja, uz pomoć fleksibilnih i dobro obučenih kadrova, ostvarujući na taj način principe kvaliteta, pouzdanosti i konkurentnosti.