VUČEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Građani neće laži i nasilje, zato je opozicija doživela fijasko

Ministar odbrane i predsednik SNS Miloš Vučević gostvovao je na Informer TV gde je istakao da je od protesta opozicije mnogo važnije ono što se juče videlo i čulo širom biračkih mesta.

Izlaznost je bila 46 posto, mnoge države to nemaju

-To je više nego reprezentativan uzorak- imali ste urbane, suburbane i seoske sredine. Mislim da smo juče dobili novi presek stanja, izlaznost je bila 46 posto, što mnoge evropske države nemaju. To je za mene ključna poruka. Mislim da su doživeli fijasko, te hipi komune valjda misle da će tako da promene izbornu volju građana. Oni iz Proglasa koji su se takođe pakazali, građani Srbije neće laži. Sve ono što su najavljivali nije se desilo.

Nema mesta nasilju, napadu na policiju

Vučević je naglasio da većina mora da razume manjinu, jer je to jedan od postulata demokratije.

-Pozivam građane Srbije da istrpi iživljavanje. Ne znam šta su mislili da će time da postignu. Moramo da poštujemo pravo na okupljalje i različitost. Nema mesta nasilju, napade na policiju, za takvo ponašanje svi moraju da odgovaraju. Tu zakon mora da važi za sve. To iživljavanje mislim da je poruka i njihovim biračima, da oni ne mare ni za njih i da su spremni da im upropaste i praznike. Gotovo milion glasova je razlika, a da su juče održani izbori na svim nivoima, naša lista bi pobedila. U Beogradu smo imali ponavljanje na tri biračka mesta- dva na Novom Beogradu i jedan na Voždovcu. Ubedljivo smo pobedili sa 66,5 posto glasova. To nije slučajno. Ljudi neće nasilje, to ne može da prođe. Njihova lista je dobila 18 posto. Imali su dve nedelje najintenzivniju kampanju, imali su kampanju i kad je bila izborna tišina. Pokušavaju da dobiju širu podršku a vraćeno im je tako što su izgubili građane. Neće građanai da neko ruši Stari dvor i da ih iko potcenjuje. Oni su 24. decembra hteli da zapale Stari dvor, pokazali su pravo lice. Od njihove liste ostalo je nasilje protiv Srbije- istakao je ministar i dodao:

-Ovo je prva politička opomena, ili kazna, koju su dobili. Možemo dodati još jednu, a to je gubljenje glasova. Doživeli su potpuni fijasko. To je ocena za njihovo ponašanje, juče su dobili dva politička šamara. Ono što je važnije dobili su politički šamar na biralištima. Neće biti Majdana. Ostaje da se spremamo za novu godinu, da u njoj čuvamo Srbju, Srbe na KiM, dalji ekonomski razvoj države, pre svega mislim na EXPO i sa nestrpljenjem sve to očekujemo. Njihovi skupovi su dobili ocenu građana- naglasio je Vučević.

Srbija je iznad svega

Reakciju države vidite da niko nije mimo zakona, svako može da uzvikuje bilo šta i to ne treba nikada sprečavati, reči su Vučevića koji ističe da su tu pokazali dozu demokratičnosti, kakva ne može da se vidi širom sveta.

-Vršili su nasilje nad građanima. Ima dosta zgubidana, koji ne znaju šta bi radili, pa misle da mogu da maltretiraju sve ostale građane. Srbija je iznad svega i jača od svega.