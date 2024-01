Ministar privrede Cvetković: Ekspo će biti pokretač privrede, Beograd i Srbija će dobiti novu dimenziju

Ministar privrede Slobodan Cvetković govorio je na Palma Plus televiziji o važnim temama u svom ministarstvu, nekadašnjoj ulozi direktora na Novosadskom sajmu, ali i predstojećem Ekspu 2027. godine.

-Pred nama je Ekspo 2027 će se predstaviti sve važnije svetske privrede u Beogradu i to predstavlja fantastičnu šansu i za našu privredu i privrednike. To će biti pokretač i u turističkom smislu i pravljenju novih kapaciteta. U pet, šest godina se izgradilo mnogo hotela. Beograd i Srbija dobijaju novu dimenziju enomske privrede. Treba da se dobro organizujemo i da napravimo kontakte. Dolaziće nam novac sa strane, kada dođe 100 zemalja taj novac se delom završava kod naših građana i ostaje u zemlji.

Ministarstvo privrede je imalo i velike podsticaje tokom 2023. godine

Ministar je naglasio da su razni sporazumi, privredni i trgovinski, koje je Republika Srbija potpisala sa Aseanom, EU, Ruskom federacijom, Kinom i SAD-om, bitne stvari.

foto: Ministarstvo privrede

-Sa Kinom treba da stupi na snagu u junu ili julu sporazum gde će 10.000 proizvoda sa naše i 8.000 sa njihove strane biti izuzeti od carine. To je veliki benefit. Sve što je Vlada RS uradila, sa predsednikom, napravili smo velike uslove da se privreda brzo razvija. Prošla godina je bila izazovna, skoro 60 posto robne rzamene je sa EU. Kad se kod njih desi neki poremećaj na tržištu, to ima negativan uticaj na našu privredu, ali su štete minimalne jer smo se dobro snašli. Ono što je dostignuće Vlade Srbije je obuzdavanje inflacije. Nije bilo lako, to je sigurno. Ministarstvo privrede je imalo i velike podsticaje- 600 miliona za žensko preduzetništvo, 300 miliona za start-apove. 22,6 milijarde dinara bespovratnih sredstava je Ministarstvo privrede "ubrizgalo" u ekonomiju Republike Srbije. I na nas je uticao i izvoz i uvoz. Tu su i nove zakonske regulative.

Najznačajniji izvozni proizvodi maline i IT sektor

On je naglasio da ima mnogo prostora da se unapredi privreda naše zemlje, pored ruda kojima obiluje i kvalitetne infrastrukture, tu su i nove tehnologije.

-Sa ovom politikom koju vodi vlada od 2012. godine mi smo ušli u nove tehnologije. Nama za 30 posto rade IT industrija poslednjim pet godina. Treba vam kvalitetan internet, kancelarija i stručni ljudi. Ispada da su najznačajniji izvozni proizvodi maline i IT sektor. U Novom Sadu imate fantastične programere, država je uložila u Naučno-tehnološki park u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Bio4 kampus je ulazak u 25. vek. Biće uloženo 45 miliona evra na 110.000 kvadrata, gde će se 1.500 doktora nauka biti. Rupu koju smo imali kada nam je devastirana privreda, sve to smo preskočili i sada hvatamo ritam sa najsavremenijim tehnologijama.

Strateška procena predsednika da je najbolji put ka Evropskoj uniji preko Mađarske, rekao je Cvetković.

-Dva predsednika su napravila dogovor, gradi se pruga, razmena ide. To su krucijalni potezi- naglasio je on.

foto: Ministarstvo privrede

Bitno je da Novi Sad ima sajam

-Novosadski sajam je institucija koja je prošle godine koji je mogla da se pohvali jubilejom, celim vekom postojanja. U vreme Kraljevine Jugoslavije je bilo prepoznato koliko je potrebna sajamska industrija. Izuzetno je bitno da Novi Sad ima sajam.