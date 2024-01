BLISKI ISTOK GORI: Kako će se SAD osvetiti Iranu zbog napada na vojnu bazu?

Svet bi mogao da uđe u najopasnije razdoblje! Već isuviše napeta situacija na Bliskom Istoku došla je do novog nivoa rizika i napetosti! Trojica američkih vojnika su poginula, a više od 20 je ranjeno u napadu dronom na američku vojnu bazu u Jordanu. To su i prve američke žrtve na Bliskom istoku od početak rata u Gazi što intenzivira pretnje da situacija eskalira. Amerika je optužila militante iz Sirije koje podržava Iran, ali iz Teherana su negirali da imaju veze sa napadom. Ubrzo je odgovornost preuzeo Islamski otpor u Iraku, a iz SAD su rekli da spremaju snažan odgovor, pri čemu je sugerisano da treba napasti direktno mete u Iranu. Događaj je poslužio i za međusobne optužbe na relaciji Džozef Bajden i Donald Tramp. Tramp je rekao da je svet na ivici trećeg svetskog rata, a zatim okrivio još uvek aktuelnog predsednika da je on doprineo tome jer je pokazao “slabost i predaju”, a da to sam Tramp nikada ne bi uradio, već bi, siguran je, čak i sprečio otvaranje poslednjih frontova.

U Usijanju istražujemo:

Kako će SAD da se osvete Iranu?

Pretili treći svetski rat na koji upozorava Tramp?

Kako će nemiri na Bliskom Istoku uticati na predsedničku kampanju u Americi?

Gosti Usijanja:

Boško Jakšić, novinar

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu

Dragan Vujičić, novinar

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig