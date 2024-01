U SUBOTICI SVEČANO OTVOREN MODERAN TURISTIČKI INFO CENTAR

Subotica je danas dobila savremen, moderan i funkcionalan Turistički info centar. Smešten u prizemlju Gradske kuće, ovaj prostor će, prema rečima direktora Turističke organizacije Subotice Aleksandra Medakovića, služiti za primarnu turističku ponudu i uslugu koju će nuditi turistima i posetiocima Subotice, grada koji je, kako je naveo, uz Palić među prvih šest turističkih destinacija u Republici Srbiji.

„Subotica svakako zaslužuje jedan ovakav objekat u smislu primarne turističke usluge. Mi smo destinacija koja će ove godine zabeležiti preko 200.000 dolazaka i više od 400.000 noćenja, tako da će ovaj objekat doprineti još boljoj turističkoj usluzi. Osim što je moderno uređen, ovaj prostor je i izuzetno funkcionalan, jer iz njega postoji direktan ulaz u vestibil Gradske kuće gde će moći da se orgnizuju i turističke posete za sve posetioce koji dolaze u naš grad“, istakao je Aleksandar Medaković.

1 / 6 Foto: Grad Subotica.

„Veliku zahvalnost za realizaciju ovog projekta dugujemo Ministarstvu turizma i omladine koje je u finansiranju ovog projekta učestvovalo sa oko 20 odsto sredstava, kao i gradonačelniku Stevanu Bakiću i Gradskoj upravi, jer je Grad Subotica finansirao ovaj projekat u vrednosti preko 80 procenata“, naglasio je Medaković.

Osim što će ovaj prostor da funkcioniše kao turistički informativni centar, on će, kako je objasnio Medaković, biti i gradska biletarnica, kada su u pitanju koncerti i svi ostali događaji u gradu, i suvenirnica koja će u budućnosti mnogo bolje i više da radi, kao što je svojevremeno to i bila.

„Radno vreme Turističkog informativnog centra je od 9 do 17 časova, a vikendom od 9 do 13 časova. U budućnosti, kada budemo proširivali sadržaje u smislu turističkog vođenja i obilazaka same Gradske uprave i Gradske kuće, radno vreme će sigurno biti do 20 časova kao što je u svim info centrima i u Srbiji i u Evropi“, zaključio je Aleksandar Medaković.

Grad Subotica