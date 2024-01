VUČEVIĆ O PLANOVIMA ZA PONOVNO UVOĐENJE VOJNOG ROKA: Imamo rok do maja da uradimo detaljnu analizu

Ministar odbrane Miloš Vučević govorio je za Hepi televiziju i osvrnuo se na jučerašnji prikaz naoružanja i vojne opreme predsedniku države i izveštaj koji mu je podnet, naglašavajući da je jedna od tema bilo i ukidanje suspenzije vojnog roka. -Održan je sastanak, koji je godišnji o izveštaju stanja vojske predsedniku kao vrhovnom komandatu.

Više od dva sata je trajala zatvorena sednica, ali se razgovaralo i o pitanjima o planovima za ovu, ali i naredne godine. Jedna od tema je bila inicijativa Generalštaba i Ministarstva odbrane da se ukine suspenzija vojnog roka. Mi smo se u našim referatima osvrnuli na tu temu i izneli zašto bi je trebalo obnoviti. Dalja rasprava je pred nama. Mi smo dobili rok da do maja uradimo detaljnu analizu sa nekoliko opcija kako bi se vratio vojni rok- sa rokovima, troškovima, brojem regruta. Potrebno nam je vreme da pripremimo i kasarne. Moramo biti svesni da je vojska bila u procesu svođenja na malu ekspedicionu vojsku, na minimum minimuma, pod motom da mi nemamo više sa kime da se sukobljavamo. Ja se nadam da nećemo.

Vojni budžet Rumunije ide na 12 milijardi dolara, pogledajte budžet Mađarske, vidite kako se Hrvatska naoružava. Ne kažem da su sve neprijateljske prema Srbiji i da nam od njih preti opasnost, ali svi se brinu o očuvanju svoje države. Jutros gledam intervju Žozefa Borelja koji kaže da nema primirja. Ne smiruju se ratni vihori i to će trajati sve još dugo.

Mi smo se bavili aferama dok su drugi zarađivali

On je istakao da namenska industrija Srbija ne može da proizvede municije koliki su zahtevi, a do pre par godina bio je trend da ona treba da se ukine i protiv nje su plasirane afere.

-Mi smo se bavili aferama dok su drugi pokrivali ta tržišta i zarađivali. To je kad vas ubede eksperti koji nađu magarce u našim redovima i idu okolo i truju narod. A ovi koji ih instruiraju rade ono što nama govore da mi ne treba da radimo. Jasno mi je da velike sile imaju svoje nacionalne interese, to je sve normalno, ali mi nije normalno da neko iz svog naroda zastupa ideje iz drugih država.

Kurti pravi istorijsku grešku

Vučević ocenjuje da je užasno ono što se dešava na KiM te da se boji se da će broj negativnih vesti koje dolaze sa KiM postati svakodnevica.

-Mi se privikavamo na činjenicu. Ako danas krene zabrana platnog prometa u dinarima to je poruka Srbima da ne mogu da opstanu. Oni primaju plate i penzije u dinarima. Kurti nam proteruje narod i teroriše, uzimaju crkvenu imovinu, a on futuristički zamišlja da će jedino srpsko biti ambasada Srbije u Prištini, ali od toga neće biti ništa. Nikada nećemo prizanti tzv. nezavisnost Kosova.

Borićemo se politički da čuvamo naš narod i svetinje. Stičem utisak da smo svi navikli da se nešto loše čuje sa KiM. To traje dva veka. Imaju podršku velikih sila. Predsednik države je na najbolji mogući način čuva interese Srbije u gotovo nemogućim izazovima. Mi ne želimo ni sa kim sukob, ali moramo da znamo da su tamo NATO trupe i da bi bilo idealno nekome, usijanim glavama, neka Srbija koja bi bila ogledno polje. Ali zapamtite, Kurti pravi istorijsku grešku. Mi smo pravili nekoliko puta grešku. Tada smo se ponašali suviše sigurno i nismo razumeli albansku stranu. Danas se Kurti sili, osporava srpsku crkvu i istoriju.

To je dugoročno neodrživo. I to se obije o glavu, on je zanesen taktičkim koracima koje pravi. neverovatno je da on to ne razume. Albanska strana pravi kardinalne greške iživljavajući se na srpskom narodu. To se ne radi. Svi koji misle da su velike patriote, a sede u stanovima, to što smo pustili te tablice putuje sada ka Švarcajskoj, a ne prelepljuju se srpske tablice kada ulaze na KiM. Problem je ono što Srbi doživljavaju svaki dan na KiM. Za Novu godinu i Božić je preko Merdara preško 600.000 ljudi.

To je za više od 100.000 nego što je bilo za prošle praznike- rekao je Vučević i dodao da nikada neće priznati tzv. Kosovo, pa makar i jedan Srbin ostao.