VUČIĆ IZNEO ISTINU O KiM, IMAO FILIGRANSKI PRECIZAN GOVOR Vučević jasan: Nećemo dozvoliti da naš narod bude izbrisan gumicom

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević istakao je za emisiju "Politikos", na Studiju B, da je mala pobeda što je došlo sednice Ujedinjenih nacija sa temom Kosova i Metohije i narodu u južnoj srpskoj pokrajini poslao važnu poruku da će država učiniti sve da im plate i penzije budu isplaćene. Kardinalnu grešku prave Albanci

-Značajno je da je došlo do sednice UN sa temom KiM. To je prva mala pobeda. Druga mala pobeda je javna sednica, svi koji su zainteresovani su mogli da čuju argumente, da kažem i jedne i druge strane. Potpuno argumentovano obraćanje predsednika Srbije i koje su posledice po srpsku zajednicu na KiM, činjenica da se stvaraju uslovi za nemogućnost opstanka naroda na KiM. Rezultat je da smo se vratili na Ist River, u Savet bezbednosti i mogli da iznesemo šta je istina o KiM. Niko nije imao očekivanja da će pokrovitelji tzv. kosovske nezavisnosti promeniti stav, ali je prilika da na najvećoj svetskoj pozornici predsednik kaže šta je istina. Da ne predviđam, ne mislim da je odstupanje od tih kurseva moguće u kratkim rokovima. Nije rešeno pitanje oko KiM, svi znaju da ono ne ne može da bude nazvisno dok Srbija to ne izgovori, a mi to nećemo nikada uraditi. Dokle god mi verujemo da branimo naš Ustav i javno međunarodno pravo, imamo šansu i nadu da možemo da uspemo. Istorija nas uči da su se, u ne tako dalekom periodu, menjali sistemi i države na tom prostoru. I ono što su mislili da će trajati doveka nije trajalo doveka. Nas obavezuje naš Ustav, narod i država, a šta je optimalni uspeh za nas to će vreme pred nama pokazati. Nisam za to da moramo unapred sve striktno da definišemo, u diplomatiji se te karte ne pokazuju, nego se taktički deluje i promišlja. To ne znači da neko nema cilj. Kardinalnu grešku prave Albanci, to se nikad ne vrati na dobro. Mi smo se ogrešili prema Albancima, nismo mogli dobro da razumemo i to nam se obijalo o glavu. A danas Albanci prave mnogo veće greške. Oni pokazuju uskogrudnost i kratkovidnost. Pre svega, govorim o njihovoj eliti i Aljbinu Kurtiju. Ne mislim da treba da čekamo pet vekova za uspeh, ali vreme donosi rezultate pod uslovom da se borite za rezultate. Jedna vera u planove i ciljeve, otadžbinu i narod, ja dodajem i vera u Boga, može dovesti do uspeha.

Kurti nije imao kontra argumente na opis koji je predsednik Vučić izneo

Vučević je istakao da je predsednik Vučić u govoru bio filigranski precizan i da svet može da se pravi nem i gluv, ali da je ostao trag da je predsednik jedne zemlje ukazao na kontinuirano kršenje ljudskih prava jednog naroda na jednoj teritoriji.

-Imao je govor pun snažnih argumenata i pravnički besprekoran. To bi morali da prepoznaju organi UN, one nisu plod mašte, one su nažalost definicija onoga što se dešava Srbima na KiM. Kurti nije imao kontra argumente na opis koji je predsednik Vučić izneo. Ovde ste imali sve i svašta nabacano, on ne zna šta drugo da kaže nego nas upoređuje ne znam s kim. To je Kurtijev narativ. I ta simbolika koju ste mogli da vidite da ispred našeg predsednika piše Srbija, a ispred Kurtija piše njegovo ime. On je tamo bio kao fizičko lice. Predsednik je ocenio u toj najbržoj proceni ko je kako nastupao, ko je bio korentan, ko protiv.

Država mora da vodi mudru politiku, da brani Srbe na KiM

Ministar je naglasio da bi konkretna akcija Zapada bila da se poštuje Briselski sporazum, da se formira ZSO, da se puste ljudi koji se u pritvoru drže bez osnova, kao i nova odluka ukidanja dinara.

-Ne mogu da razumem da nemaju instrumente da utiču na Kurtija koji vodi entitet koji potpuno zavisi od njih. Apsolutno su ekonomski i finansijski zavisni od njih. Od kad je Kurti drugi put na čelu pogledajte taj broj napada na Srbe na KiM, od pucanja na braću za Badnji dan samo zato što su nosili badnjak, do upucavanja petorice Srba, do toga da su kidnapovani ljudi do zabrane rada srpskih kompanija, uzurpacije srpske imovine, do optužbi da je SPC teroristička ćelija, da srpska kulturna baština nije srpska, nego albanska. Imamo situaciju kao da je to na Divljem zapadu. To sve mora da se sagleda kao celina, ne može da se gleda u fragmentima. I ono što se sinoć desilo u Njujorku je aktivnost naše države da se iznesu strašne činjenice, da ne može svet da kaže da niko nije znao šta se to dešava i da jedna država neće dozvoliti da njen narod bude izbrisan gumicom. Ako pričamo o jačem fizičkom pristupu to znači da idemo u sukobe. Država mora da vodi mudru politiku, da brani Srbe na KiM, a taj put nije posut laticama, nego trnjem. Očekujem da svi razumeju šta država radi. Jednom će doći momenat kada će se proveriti patriotizam. Tada će se videti ko je vera, ko je nevera.

Niz tragičnih događaja stvara junački narod na KiM

Siguran da će država naći način da plate i penzije budu isplaćenje našem narodu na Kosovu i Metohiji, naglasio je Vučević i dodao da zaboravljamo šta je sve naš narod prošao u proteklih 25 godina.

-Mi zaboravljamo napade da su ljudi ubijani na putu za školu i posao, 14. marta se povremeno setilo. Taj niz tragičnih događaja stvara stradalni i junački narod. Država Srbija će učiniti sve što može da Srbi dobiju plate i penzije