MINISTAR CVETKOVIĆ SA DELEGACIJOM MMF: EKSPO 2027 PREDSTAVLJA VELIKI ZAMAJAC ZA DALJI I JAČI EKONOMSKI RAZVOJ NAŠE ZEMLJE

Ministar privrede Slobodan Cvetković sastao se danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju je predvodio Donal Mekgetigan, šef misije. Ministar Cvetković je istakao da je Vlada Republike Srbije posvećena reformi privrednih društava u vlasništvu Srbije i povećanju koristi od državnog vlasništva za zemlju i građane.

„Jedan od ciljeva Zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije je osnaživanje, korporativizacija i bolje upravljanje državnim preduzećima sa namerom ostvarivanja boljih poslovnih rezultata. Ovim zakonom je propisano da će Ministarstvo privrede biti organ državne uprave koji obavlja centralizovanu vlasničku funkciju, shodno najboljoj praksi u razvijenim tržišnim privredama“, rekao je ministar Cvetković ističući da će adekvatna implementacija ovog zakona početi u predviđenom roku, a to je septembar ove godine.

Na temu stranih direktnih investicija (SDI) ministar Cvetković je ukazao da su one stabilne, da je prošle godine bio priliv novca u iznosu od 4,5 milijardi evra.

„Ako stabilnom prilivu SDI dodamo i plan koji je nedavno predstavio predsednik Srbije „Skok u budućnost“, koji podrazumeva ulaganja od 18 milijardi evra u infrastrukturu i predstojeću specijalizovanu svetsku izložbu EKSPO 2027, sve to predstavlja veliki zamajac za dalji i jači ekonomski razvoj naše zemlje. Uz to imamo očuvanu makroekonomsku, finansijsku i energetsku stabilnost, kao i kvalitetnu i dobro obrazovanu radnu snagu. Sve to su izuzetni potencijali za sveobuhvatni napredak Srbije“, rekao je Cvetković.