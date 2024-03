SCENARIO KAO DA JE PISAO KURTI Vučević: Opozicija gađala instituciju koja predstavlja građane, bacali toalet papir na grb Srbije

Postoje ljudi koji od politike prave cirkus i ne čuvaju dostojanstvo parlamenta i građana, reči su Miloša Vučevića, ministra odbrane i predsednika SNS, u emisiji "Fokus" na televiziji b92.

Vučević je čestitao Ani Brnabićna izboru za novog predsednika Narodne skupštine Srbije uz reči da je siguran da će odgovoriti na novu odgovornost.

-Ana je patriota, žena koja vodi računa o nacionalnim interesima. Čestitam uz jasnu poruku da će naša grupa da joj pruži podršku tokom vođenja sednica. Ona je svesna šta je čeka, kao iskusan političar, moći će i znati da rukovodi. Tri dana je tamo bilo svega, ja sam odlukom moje stranke i izbornom voljom građana i narodni poslanik, bio sam prisutan tamo. Mnogo je gore kada ste tamo uživo. Postoje ljudi koji od politike prave cirkus i ne čuvaju dostojanstvo parlamenta i građana. Ne samo brojne uvrede, imate neverovatan broj najogavnijih uvreda ka policajcima, obezbeđenju. Oni su hteli da linčuju prof. Radenovića, koji je izvrsno vodio konstitutivnu sednicu. Sprovođeno je verbalno i fizičko nasilje stranaka čiji je gazda Dragan Đilas i grupacije Nada, koji su isti, nema razlike. Vrhunac njihovog bezobrazluka je bilo u momentima kada oni napuštaju sednicu, uzimaju kartice, fizički se povlače, propuštaju svoju reč, a onda revoltirani svojim nemarom i lenošću kreću da prave vrhunac cirkusa. Imate Mariniku Tepić koja u ludačkom ritmu 25 minuta udara u klupu poslovnikom, a prvo bacaju salvete. A onda poslanica iz Đilasove stranke ushićeno ulazi sa dva pakovanja toalet papira i unosi u Skupštinu Srbije. Onda bitange, poput Ćute i Bore Novakovića, gađaju, bacaju. Žene koje vode stenograme su plakale, one ovo nisu doživele. Oni su gađali instituciju koja predstavlja sve građane, bacali su toalet papir na grb i zastavu Republike Srbije. Oni ne učestvuju u pripremi tačke, nisu fizički prisutni kada se bira predsednik parlamenta. Posle toga su ostale još četiri tačke. Ana Brnabić više puta poziva za reč i niko se ne javlja. Mika Aleksić i Bora Novaković su fizički nasrtali. Mi smo navikli da vređaju predsednika Srbije, milijarder je pričao o duksevima i školarini. Dragan Đilas govori koliko vredi nečiji duks. Toje kolaps svih moralnih i vrednosnih načela. Jasno se videlo da on ima daljinski upravljač.

foto: Printscreen/B92

Ranije su krali slike i fotelje, a sad su se sveli da kradu toalet papir

Ministar odbrane se dotakao i Miloša Parandilovića, za kojeg ističe da je došao iz četničkog pokreta, a sad se zalaže za evropske vrednosti da se prizna Kosovo i uvedu sankcije.

-On sve vreme psuje Anu Brnabić i vređa prof. Radenovića. Nisu ga majka i otac dobro vaspitali, pre svega. Može otac da mu bude prof. Radenović. Čovek je za njega insitucija, najcitiraniji matematičar. Ovaj scenario kao da je pisao Aljbin Kurti ili oni koji ne vole Srbiju. On je hijena, lava kad vidite on izaziva respekt. Lav je kralj životinja. Kako može onako da priča? Pijaca je institucija za ovog gospodina. Jedni su da se ide u Prizren, a drugi da se Kosovo prizna, a biće kako im u stranci kažu. Ti isti koji pljuju i bacaju predmete na grb Srbije, ali stoje mirno kada je u pitanju Evropski parlament. Pa, što tamo ne bacate toalet papir? Kako je predsednik Srbije rekao, ranije su krali slike i fotelje, a sad su se sveli da kradu toalet papir- reči su Vučevića koji dodaje:

Ono na šta nećemo pristati je da nam odredite ko je na listi

-Aktivistkinje SNS je dozvoljeno tući, neko sebi daje za pravo to da radi. Oni imaju izazove na mrežama- uhvati aktivistu SNS i linčuj ga. Tada je to junaštvo, a kada bi im, ne daj bože, neko uzvratio onda su oni žrtve i podvrgnuti su teroru. Ana Brnabić je rekla da pruža ruku prema svima. Mi moramo, naša stranka, da dovedemo do spuštanja tenzija u društvu. Problem je kada neko govori predsedavajućem da je mapetovac. Birani su da predstavljaju građane Srbije. E, to je dno dna koje smo doživeli. Mora da se vrati politički dijalog u parlament. Tražili su vanredne izbore dobili su, ponavljanje izbora dobili su. Ana je juče iznela podatak, 150.000 ljudi je učestvovalo u kontroli izbornog glasanja 17. decembra 2023. godine, od toga naša lista dala 11 posto. Apsolutna kontrola. Plus međunarodni predstavnici, kontrolori. Ne znam šta više treba da uradimo da izbori budu transparentni. Ono na šta nećemo pristati je da nam odredite ko je na listi i nosilac liste. Sad ćete vi nama da zabranite ko će nam biti na listi. Stavite vi Dragana Đilasa prvog na listi, nemamo problem. Kao što je nekada Tadić vodio sve liste. Oni govore o Aleksandru Vučiću da je najgluplji, da ga svi mrze, najkorumpiraniji. Pa, valjda onda treba da se radujete kada je tako neko manjkav, kao što vi kažete, nosilac na konkurentskoj listi.

foto: Printscreen/B92

Predsednik je imao čitav niz susreta na marginama glavnog događaja, a svakako da je razgovor sa Makronom i Ursulom od velikog značaja po svim pitanjima, rekao je Vučević.

- Dobra naznaka je da se očekuje novi susret predsednika Srbije sa predsednikom Francuske u Parizu. To je uvek dobra prilika da iznesete svoju argumentaciju. Bavio se pitanjem energetike, da Srbija mora da razume da se nastavlja reindustrijalizacija zemlje, a cela ta privreda je još veći potrošac energije. Pitanje je zaštite životne sredine, prelazak na čistije izvore energije. Nuklearna energija je apsolutno najpoželjnija. Da li ćemo mi to moći da priuštimo, videćemo. Slovenija nije bila naivna, pa se opredelila da ima nuklearnu elektranu.

Lokalni izbori na leto

On je naglasio da će se na beogradske izbore ići 2. junate da je to poslednji datum kada po zakonu mogu da se održe.

-Ostali lokalni izbori su od 9. juna do polovine avgusta. 85 jedinica lokalnih samouprava nije moglo da se sinhronizuje. Imaćemo tokom leta izbore. Ime mandatara ćemo znati u narednim danima. Verujem da će naša stranka imati uskoro sednicu glavnog odbora i obavestiti predsednika kome ćemo dodeliti mandat za sastav nove vlade.