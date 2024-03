Ministar Vučević prisustvovao otvaranju „Akademskog centra zaštite životne sredine i održivog razvoja“

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas otvaranju „Akademskog centra zaštite životne sredine i održivog razvoja“ u Novom Sadu.

Ministar Vučević, nakon obilaska novih prostorija, istakao je da je ideja Udruženja “Čepom do osmeha” okupila dobre ljude i dovela do stvaranja današnjeg Akademskog centra. Prema njegovim rečima, kada su mu pre sedam godina osnivači predstavili navedenu ideju, bio je skeptičan, ali se to vremenom promenilo.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- Kako su dani prolazili i otvarale se neke nove stranice i ja sam se uverio da zaista imaju sjajnu ideju. Pre svega imaju energiju da okupljaju mnogo dobrih ljudi sa pozitivnim mislima – rekao je ministar odbrane.

On je, tom prilikom, čestitao svima koji su uložili energiju u realizaciju ove ideje.

- Ovo je sada dragulj u kruni svega što su radili. Koncepcija je jasna, ideja je dobra. Sa druge strane, mislim da smo se odrodili, ne od prirode, nego i jedni od drugih. Kada naučimo decu da vole drugu decu i da ljudi poštuju ljude, verujte, ti ljudi će poštovati prirodu. To je odnos čovekoljublja. Kada se tome vratimo, kada nas to opet prizove nama samima, verujem da ćemo svakako biti mnogo uspešniji na polju zaštite životne sredine i održivog razvoja. Vi dajete novu energiju i novu snagu – naglasio je ministar odbrane i čestitao Udruženju, Gradu Novom Sadu i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na podršci i saradnji.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković rekao je da je to ministarstvo do sada pomagalo ovakav rad, a da će se ta saradnja i dalje nastaviti. On je istakao da živimo u vremenu u kome se čovek ozbiljno odrodio od prirode.

- Ovakva udruženja, ali i mnoga druga koja će se okupljati upravo u okviru ovog Akademskog centra jesu jedno veliko ohrabrenje i pokazatelj šta mogu ljudi udruženi svojom slobodnom voljom, volonterski, da učine na planu zaštite životne sredine. Ako to mogu slobodno udruženi ljudi, koji deluju iz čiste dobre volje, možete misliti šta čini ozbiljnim ulaganjima u zaštitu životne sredine i naša država – rekao je ministar Selaković.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić rekao je da mu je drago što je Grad pomogao da Akademski centar ima svoj dom u kome će se stvarati kreativne ideje, učiti i podizati svest o ekologiji.

- Ovo danas što vidimo je krenulo od jednog malog čepa i sekunde, kada odlučujete da li čep bacate zajedno sa plastičnom flašom ili ga odlažete i dajete udruženju, a to je stvarno momenat odluke. Fantastično je i neverovatno šta su oni uradili do sada – istakao je Đurić i poželeo članovima Centra da nastave dalje da rade, budu uspešni i bave se humanitarnim radom kroz ekologiju.

Osnivač i predsednica „Akademskog centra zaštite životne sredine i održivog razvoja“ Vanja Petković naglasila je da je to mesto kome će biti cilj pružanje pomoći građanima i koje će raditi na tome da zaštitu životne sredine približi svakom pojedincu.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- Ovde ćemo raditi na okupljanju naših građana i dece, organizovati razne panele, konferencije, dijaloge, okrugle stolove u cilju unapređenja životne sredine. Tu ćemo zapošljavati osobe sa invaliditetom, kako bismo im pružili priliku da daju svoj doprinos zajednici – rekla je Vanja Petković.

Predsednica Akademskog centra, današnjim povodom, uručila je neurološku stolicu i laptop za slepe dvema porodicama.

Inicijativa za formiranje "Akademskog centra zaštite životne sredine i održivog razvoja" proistekla je iz višegodišnjeg rada na terenu Udruženja “Čepom do osmeha”. Centar će se baviti širenjem svesti o važnosti zaštite životne sredine, ekologije, potrebe umrežavanja organizacija civilnog društva, privrede i donosioca odluka na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou, zapošljavanjem osoba iz ranjivih grupa i isticanjem važnosti njihove inkluzije u društvo.