IZBORI 2. JUNA: Repriza, još jedan test vlasti, nova šansa opozicije? Ko će se „otrezniti“, a ko otvoriti šampanjac?

Sitno se broji do izbora 2. juna. Ako ste se umorili od unutrašnje politike biće predaha. Izborna tišina uoči beogradskih i lokalnih izbora u Srbiji počinje u četvrtak u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 sati. Stranke koje su rešile da bojkotuju neukusno poručuju: „izbori su farsa, a oni koji izlaze su ovce za šišanje“, a opozicioni lideri koji će ipak odmeriti političku snagu u nedelju, svojim kolegama koji to ne rade kažu: „od gotovine ste napravili veresiju“. I svi pominju neku pobedu. Reči mogu da pršte, ali izborna matematika će reći amin. Ko će se u nedelju uveče „otrezniti“, a ko će moći da otvori šampanjac?

Gosti Usijanja:

Boban Stojanović, politikolog

prof. Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje

Bogdan Stojanović, dr politikologije

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig