Milan Đurić: U nedelju Novosađani odlučuju da li se nastavlja putem renesanse ili se vraćamo u period od pre 2012.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić istakao je u "Jutru", na Prvoj televiziji, da je siguran da će Novosađani prepoznati da se grad razvijao i da će u nedelju odlučiti i glasati za dalje projekte razvoja.

-U Novom Sadu se grade dva mosta, koja finansira država. Treći treba da krene sa gradnjom, pešačko-biciklistički most, koji će takođe finansirati naša država. Četvrti most biće i za pešake i za bicikliste, spojiće bačku i sremsku stranu i biće završen krajem 2026. Peti most, u okviru Fruškogorskog koridora, koji bi trebalo da bude gotov u oktobru 2026. godine, biće tranzitni most. Nakon toga će Petrovaradin i Kamenica biti drugačija mesta nego što su danas. Od 1975. godine nije građena nova toplana, a mi smo počeli krajem prošle godine da je gradimo i ona se finansira iz našeg Grada. Očekujemo da će u prvoj polovini naredne godine biti gotova i moći da snabdeva 7.000 domaćinstava, a druga faza će dostići 20.000 domaćinstava- rekao je Đurić i naglasio da je sa premijerom Vučević obišao i novu garažu kod Banovine, sa 167 parking mesta, koja će sredinom jula biti puštena na korišćenje.

foto: Printscreen/Prva TV

Veliki broj ljudi došao da se zahvali premijeru Vučeviću u Futogu

-Trenutno se radi parterno uređenje na krovu garaže. Od 2012. godine smo izgradili novih 1.200 parking mesta, ali to nije dovoljno, jer je standard veći, pa građani imaju više automobila. Krajem godine završićemo podzemnu garažu u centru grada. Obilazili smo i radove na dve osnovne škole. Ne pamtim da je to bilo u Novom Sadu u skorije vreme. Naš posao je da gledamo da Novi Sad bude još bolje mesto za život, ali da građani idu lakše na posao, da saobraćaj bude bezbedniji, da nema gužve na mostovima. Obilazili smo radove i na bazenu u Futogu. U Srbiji postoje tri zatvorena olimpijska bazena, a u Futogu je drugi. Iza bazena su i tereni na otvorenom, a pored hale bi trebao da bude hotel. 1,8 milijardi dinara košta celokupna investicija. Na Novom naselju takođe treba da izgradimo bazen. Premijer Vučević je došao u Futog, a veliki broj građana je došao da izrazi zahvalnost. Ideja nam je od 2012. godine bila da razvijamo sve delove grada, kao i prigradska naselja.

Prvi čovek Grada naglasio je da su se pre 2012. godine fabrike samo zatvarale, a od tada došle su velike kompanije poput Lida, Kontinentala, Beri Kalebo.

-Ostaje nam da oformimo nove radne zove, da dođu nove investicije. Od 2012. godine zaposlili smo 47.000 ljudi. Moramo da nastavimo dalje da radimo, da se ne opuštamo- reči su prvog čoveka Grada.

Radili smo mnogo na terenu

Đurić je poslao i jasnu poruku sugrađanima pred lokalne izbore u nedelju.

-Građani u nedelju odlučuju da li se nastavlja putem renesanse Novog Sada ili se vraćamo u period od pre 2012. godine. Radili smo mnogo na terenu, da saslušamo što više ljudi. Mislim da će građani u nedelju odlučiti za nastavak razvoja Novog Sada i da gradi fabrike, mostove, vrtiće, da se gradi komunalna mreža, biciklističke staze. Siguran sam da će Novosađani ovo prepoznati. Opozicija ima neki slogan "12 godina propadanja novosadske vlasti". Dok je Miloš Vučević rukovodio gradom, DSS je sa nama bio 4 godine na vlasti, Liga socijal demokrata je bila osam godina u vlasti i upravljala preduzećima, a POKS 10. Pa, je nejasno kako može da bude taj slogan, a na listi su neki koji su glasali za Generalni urbanistički plan, a drugi protestovali i pravili blokade. Ne znam koliko oni uopšte mogu da opstanu zajedno. Ubeđen sam da će građani odlučiti da se nastaviti putem kojim Novi Sad ide 12 godina