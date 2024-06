SCHWEPPES IZABRAO NAJBOLJEG BARMENA REGIONA – otkrivamo ti tajni sastojak pobedničkog koktela!

Zakoračite u svet miksologije gde svaki gutljaj priča svoju priču! Beograd je pulsirao uzbuđenjem dok se grad pripremao za jedno od najprestižnijih događaja u svetu koktela – Schweppes Mixology finale. Na ovom grandioznom takmičenju, najbolji barmeni iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije pokazali su svoje veštine, a svi pogledi bili su uprti u njih. Uzbuđenje je dostizalo vrhunac dok smo čekali da saznamo ko će poneti titulu regionalne zvezde miksologije za 2024. godinu.

U moru izvanrednih koktela i briljantnih tehnika, jedno ime se posebno izdvojilo – Ognjen Kitaljević iz Beograda. Njegov koktel, „Papa’s Golden Tribute“, nije samo oduševio žiri svojim ukusom, već je dirnuo srca svih prisutnih. Koja je tajna njegovog uspeha? Da li je to savršena kombinacija sastojaka ili nešto mnogo dublje?

Emocija kao tajni sastojak

Ognjen Kitaljević, sa svojim emotivnim koktelom „Papa’s Golden Tribute“, uspeo je da osvoji simpatije žirija i publike. Inspiraciju za ovaj koktel pronašao je u sećanju na svog pokojnog oca, velikog ugostitelja koji ga je uveo u svet miksologije.

„Moj koktel je više od mešavine sastojaka – to je omaž mom ocu, njegovim omiljenim ukusima i ljubavi prema ugostiteljstvu,“ rekao je Ognjen.

Upravo ta emotivna nota, uneta u svaki gutljaj, učinila je da njegov koktel zablista.

Putovanje kroz takmičenje

Schweppes Mixology takmičenje nije obično nadmetanje – to je spektakl! Ove godine, barmeni iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije prošli su kroz dve faze pre nego što su stigli do velikog finala. Prva faza trajala je od marta do aprila, kada su se takmičari prijavljivali slanjem svojih recepata. Svaki recept je bio tajna, čuvana kao najveće blago, dok su se takmičari pripremali za regionalne kvalifikacije u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Zlatiboru, Skoplju i Podgorici.

Kada su se kvalifikacije završile, samo najbolji su se plasirali u veliko finale koje se održalo u Beogradu. U dramatičnoj završnici, barmeni su se nadmetali u kreiranju koktela koji su oduševili žiri i publiku. Svaki gutljaj otkrivao je nove svetove ukusa, a napetost je rasla dok su se kokteli mešali i ocenjivali. Pored prvoplasiranog Ognjena, drugo mesto zauzela je Anja Tojčić, dok je treće mesto pripalo Luki Popoviću.

Velika nagrada

Osim prestiža, najbolje plasirani takmičari iz pojedinačnih regija osvojili su putovanje u Atinu na čuveni Athens bar show, dok pobednika – Ognjena Kitaljevića – čeka nezaboravno sedmodnevno putovanje u London. Tamo će imati priliku da unapredi svoje veštine uz edukacije sa evropskim Schweppes ambasadorima i stekne iskustvo rada u najpopularnijim londonskim koktel-barovima.

Ljubav prema miksologiji

Za Ognjena, miksologija je više od posla – to je strast i umetnost.

„Schweppes Mixology takmičenje mi je donelo novo iskustvo i nova poznanstva. Ovo je bilo moje prvo takmičenje, i kroz njega sam otkrio koliko zapravo volim svoj posao,“ istakao je Ognjen.

Njegov koktel, „Papa’s Golden Tribute“, priča priču o ljubavi, sećanju i posvećenosti, i upravo ta emocija je ključ njegovog uspeha.

Dok se svet miksologije razvija i raste, Ognjen Kitaljević nam je pokazao da su najbolji kokteli oni koji dolaze iz srca. Njegova priča inspiriše i podseća nas da je emocija ono što pravi razliku između dobrog i izvanrednog koktela.

U Schweppes Mixology svetu, svaki gutljaj je avantura, a Ognjenova avantura tek počinje. Pratite nas i dalje, jer u svetu miksologije, uvek ima mesta za nove zvezde i nove priče.

