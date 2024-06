PUTIN U SEVERNOJ KOREJI: Da li zabrinjava odlazak ruskog predsednika u Pjongjang posle 24 godine i sastanak sa Kim Džong Unom?

Vladimir Putin nije posjetio Pjongjang od jula 2000. godine. I to je učinio baš sada. Ne može da se ne zapita: Zašto je otišao u Severnu Koreju? O čemu su razgovarali Putin i Kim Džong Un? Koga to treba da zabrine? I da li će ostatak sveta i javnosti ikada saznati šta je rečeno i dogovoreno u najblokiranijoj zemlji na svetu. Autoritarnoj državi koja ima svoju vremensku zonu, u kojoj stanovništvo nema pristup internetu i gde vlada toliko paradoksa da su čak zabranjene farmerke jer se smatraju simbolom američkog imperijalizma. Ali suspenzije za naoružanje ne postoje. Svako malo se testira nuklearno oružje, a Kim Džong Un ne propušta priliku da upozori svet do jeze:"Nukelarni arsenal je potpuno spreman i mi smo spremni za bilo kakvu vojnu konfrontaciju sa SAD".

Pitanje u Usijanju je: Kakav pakt mogu da naprave Vladimir Putin i Kim Džong Un u Pjongjangu?

