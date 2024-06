SILVIJA SLAMNIG, UREDNICA I VODITELJKA “USIJANJA” UČESTVOVALA JE NA PANELU POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV GOVORA MRŽNJE

„Govor mržnje podriva temelje demokratije i narušava sve civilizacijske norme. Njegova štetnost je mnogo veća nego što možemo da zamislimo i ne smemo zaboraviti koliko je kratak put od govora mržnje, agresivne komunikacije i otvorenih pretnji do fizičkog nasilja. Ovo je poručila Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, na konferenciji održanoj povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje, koju su podržali Evropska unija i Savet Evrope. Ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov je rekao da sloboda mišljenja i izražavanja nije apsolutna, već je ograničena slobodom i dostojanstvom drugoga.

foto: Kurir

“Sloboda izražavanja i mišljenja ne sme da se zloupotrebljava tako što se drugi označava negativno, tretira sa nipodaštavanjem, ponižava i vređa i ocenio da je govor mržnje neprihvatljiva pojava, koja se mora regulisati zakonima i kažnjavati”, naveo je ministar Žigmanov. U delu panela “Da li mediji vole govor mržnje?”, učestvovali su novinari - Nevena Madžarević, Milivoje Mihajlović, Veljko Miladinović, Đorđe Vlajić, a predstavnica Kurira bila je Silvija Slamnig, voditeljka i urednica emisije Usijanje.

foto: Kurir

“Da li mediji vole govor mržnje? Moj odgovor bi bio - mediji vole klikove, šerove, rejting. Mediji su megafon društva. Iz toga proizilazi da društvo voli fajt, raspravu, diskusiju, konflikt. To sve nažalost u manjoj ili većoj meri prati govor mržnje. U Kuriru radim 15 godina i stalo mi je da istaknem naš napredak. Od 2019. Imamo menadžera za etičke odnose koji nam je dostupan u apsolutno svakom trenutku. Prema monitoring Saveta za štampu od tada je smanjen broj prekršaja za 59,6 odsto u odnosu na 2019 - rekla je Silvija Slamnig.

Pre četiri godine, istakla je, Kurir je pravio šest grešaka na dnevnom nivou, a 2023. je prema istom monitoiringu zabeleženo 2,4 greške dnevno. “S time nismo zadovoljni, jer želimo da izbacimo greške, nastavićemo da napredujemo. Takođe, napomenula bih još jednu važnu stvar. Ovde se prilikom kritikovanja govori o medijima u množini, ipak treba napraviti distinkciju između medija i novinara. Držala bih se odgovornosti pojedinaca. Svi smo mi individue, a svaki medij ima svoje ime. Podvođenje svih pod isti koš je neadekvatno - navela je Slamnig.

1 / 4 Foto: Kurir

Na pitanje kako reaguje u živom program kada dođe do tenzija, ona je rekla: “Živi program jeste nepredvidiv i svakog dana postoji napetost, ali ipak mi novinari možemo da pretpostavimo i očekujemo nečije ponašanje i dokle je neko spreman da ide. Moj manir je da uvek upozorim onoga ko pređe granice i da govor mržnje ne dozvolim. Ono što me brine podjednako kao govor mržnje je ljubav prema nevrednostima. To je latentna, ali riskantna pojava. Ljudi histerično obožavaju dekadenciju, mediji tome ne smeju da podilaze - navela je Silvija Slamnig.