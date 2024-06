SNAGA NAŠE TELEVIZIJE JE U LJUDIMA- KO SU TV LICA KURIR TELEVIZIJE

Upoznajte ih bolje u intervjuima koje ćemo objavljivati na portalu i u dnevnoj novini Kurir tokom ove nedelje

DANIJELA PANTIĆ CONIĆ Kviz Mozaik Radni dani, 18.30

Koliko dugo ste na Kurir televiziji?

Na televiziji Kurir radim kao TV lice, tj. voditelj porodičnog kviza „Mozaik“ od 2021. godine.

U kom gradu ste rođeni?

Rođena sam u Šapcu, ali od fakultetskih dana živim u Beogradu, ovde sam završila osnovne, magistarske i doktorske studije (FDU).

Rado provodite vreme na koji način?

Radno vreme provodim na snimanju, uz računar, na radionicama i predavanjima, pošto radim i kao trener i kouč. A slobodno vreme najviše volim da provodim van grada sa svojom porodicom i prijateljima, na moru, na selu, uz neku dobru knjigu, u svojoj bašti na vikednici…

Imate li neki nadimak?

Da, da, nekoliko, Deni, Dani i Deniz.

Rođendani su za vas bitni datumi ili ne? Čije rođenje je za vas bio najbitniji dan?

Rođenje mog sina Ignjata bio je najvažniji dan u mom i njegovom životu, i naravno u životu mog supruga Nenada. Volim rođendane i radujem im se, jer tako slavimo život, našu autentičnost i jedinstvenost. Rođendani su lepa prilika da se opustite, proslavite taj dan, darujete nekom neki lep poklon i da se družite s porodicom i prijateljima.

Teške trenutke zaboravljate ili zauvek ostaju deo Vaše duše?

Kada sam promenila pogled na „teške trenutke“, promenila sam i način na koji ih doživljavam. U koučingu kažu da se u mraku najviše raste. Dugo mi nije bilo jasno šta to znači. Ko bi želeo nesrećne i teške trenutke u svom životu, pa makar i po ceni rasta? Generalno, u životu se smenjuju teški i lepi, srećni trenuci. Kada ćemo više naučiti i kada ćemo imati bolju priliku za rast i razvoj, kada smo srećni ili kada nam je teško? Činjenica je da kada imamo probleme, izazove i proživljavamo teške momente, tada nas život tera da nešto menjamo, da prevaziđemo to stanje ili situaciju, da naučimo nešto novo i rastemo, tj. budemo bolji i sebi i drugima sutra nego što smo to danas. S druge strane, kada smo srećni, tada treba da budemo zahvalni na toj sreći, da takvih trenutaka bude više. Ili kako je pisao Dučić (Blago cara Radovana): „Ima mnogo sreća rasejanih ulicom kuda ste i danas prošli. Nijedna tuđa sreća nije bez pomalo sreća i za nas druge.” Važno je i znati da se sreće i tuge stalno smenjuju i to takođe treba prihvatiti.

Ekonomija kućnog bužeta je nešto što je pod vašom kontrolom ili o tome u vašoj porodici brine neko drugi?

O našem kućnom budžetu brinemo zajedno suprug i ja, jer oboje doprinosimo i budžetu i troškovima. Kako? Svako u skladu sa svojim primanjima i mogućnostima.

Lepo vam je kada radite šta? (Ili Leto vas asocira na?)

Trenutno se najbolje osećam kada putujem sa svojim sinom i kada imamo vreme samo za nas, bez obaveza, zadataka, poslova… A kad sam u Beogradu, pored vremena koje provodim s porodicom, najbolje se osećam dok redim nešto što volim, što je kreativno i što ispunjava svoju svrhu… Kada vodim kviz i kad radim na televiziji, kada držim predavanja, vodim radionice ili pišem naučne radove.

Energija ljudi iz vašeg okruženja utiče na vas?

Da, ima ljudi koji sijaju kao sunce i oni koji nas mrače i zrače. Svi se držimo ovih prvih koliko možemo… S vremenom sam naučila da postavim granicu i između sebe i drugih i shvatila da su tuđa stanja odraz njih samih i da je svakako njima mnogo teže s njima samima nego meni s njima!

Verujete u šta?

Verujem u snagu i moć čovekovog uma, duha i bića. Verujem da čovek može mnogo da učini za sebe, svoju sreću i radost, ali i da sami biramo put kojim ćemo krenuti; da li ćemo se fokusirati na radosti ili probleme u životu. Verujem da je čovek tvorac i svoje sreća i svoje nesreće.

Izvinjenje lako upućujete ili ne? Kome i zašto ste se poslednji put izvinili?

Verujem da je važno reći izvini kada pogrešimo, kada nekog povredimo i kada želimo da imamo dobre i zdrave odnose s ljudima iz svog okruženja. S vremenom sam i kroz teoriju i iskustvo naučila i da ćemo imati bolje odnose i više voleli i poštovati jedni druge ukoliko naučimo da se izvinimo kada treba i da kažemo hvala kada to osetimo.

Zajedno smo jači! Ko i šta vas čini jačim?

U životu postoje samo dve sile koje nas mogu ojačati ili uništiti. Prva je u nama, to su naša uverenja, a druga je oko nas, to je naše okruženje. Dugo već radim na tome da sama sebi budem najbolji prijatelj i oslonac. A okruženje takođe sami biramo… Pored ljubavi i vere, prvo prema sebi i u sebe, a onda i prema drugima i u druge, izdvojila bih i želju da budemo jači i upornost da na tome i radimo konstantno, jer razlika između uspešnih i neuspešnih nije toliko ni u talentu i veri da možemo više, već u malim svakodnevnim navikama, a jedna od tih navika je istrajnost i disciplina, tj. konstantan rad.

Imate li neispunjenih želja? Na koji segment vašeg života se one odnose?

O da, stalno postavljam sebi nove ciljeve i nove želje kao motivaciju i inspiraciju u životu… Imam ih i u ličnom životu, poslu, napretku, okruženju…

Ja sam... Šta biste rekli za sebe?

Srećna i zahvalna što sam danas ovde i što sam imala priliku da prođem ovaj životni put i postanem to što jesam danas i budem okružena ljudima od kojih mogu da učim, rastem i razvijam se i pravim ovaj svet boljim mestom za život.

Ala je lep ovaj svet... Šta vaš svet čini lepšim i boljim?

Moja porodica i dela koja stvaram: knjige, radionice, predavanja, emisije…