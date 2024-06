SNAGA NAŠE TELEVIZIJE JE U LJUDIMA- KO SU TV LICA KURIR TELEVIZIJE

DEJAN ŠUTANOVAC Pusti brigu Nedelja, 16.10

Koliko dugo ste na Kurir televiziji?

Sa Kurir televizijom sarađujem oko dve godine.

U kom gradu ste rođeni?

U Beogradu.

Rado provodite vreme na koji način?

Rado provodim vreme sa svojom decom.... Volim da šetam, da se bavim sportom...

Imate li neki nadimak?

Da. Šuki, Šule... Baćko... Imam i nešto što nije za javnost (smeh).

Rođendani su za vas bitni datumi ili ne? Čije rođenje je za vas bio najbitniji dan?

Tuđi rođendani mi jesu bitni, ali moj nije. Rođenje moje dece.

Teške trenutke zaboravljate ili zauvek ostaju deo vaše duše?

Teški trenuci, uhhh... Pamtim, ali trudim se da me ne blokiraju... Da nastavim dalje, sačuvam mir i da ne gubim osmeh. Često uspevam...

Ekonomija kućnog budžeta je nešto što je pod vašom kontrolom ili o tome u vašoj porodici brine neko drugi?

O tome brinem ja, ali i okolnosti u kojima živimo. I da dodam da nisam baš uspešan (smeh).

Lepo vam je kada radite šta? Leto vas asocira na...?

Lepo mi je kada radim nešto čime mogu da izazovem osećaj zadovoljstva u ljudima oko sebe. Zvuči malo mazohistički, ali tako je. Leto zbog vrućine ne volim baš previše, ali asocira me na odmor, rekreaciju, uživanje.

Energija ljudi iz vašeg okruženja utiče na vas?

Da, da, utiče... I dobra i loša. Svaka na svoj način. Uglavnom se to odnosi na meni bliske osobe... Volim da drugima pružim dobru energiju i često kažem mlađima da od loše volje, loše energije nemaju ništa i da treba da nauče da budu pozitivni i u lošim situacijama.

Verujete u šta?

Verujem u Boga... U ljubav... Iz toga i dobijam dobru energiju.

Izvinjenje lako upućujete ili ne? Kome i zašto ste se poslednji put izvinili?

Izvinjenje upućujem veoma često i mislim da to treba svi da rade i da shvate da je to velika ljudska osobina. Svima je lepše kad se to uradi.

Zajedno smo jači! Ko i šta vas čini jačim?

Mene jačim čini istina... A od osoba, snagu mi daju moja deca i jedna dama...

Imate li neispunjenih želja? Na koji segment vašeg života se one odnose?

U suštini imam, ali ne bih bio pošten da ne kažem da sam veoma srećan i zahvalan zbog dosadašnjeg života. U svakom segmentu ima ponešto što može biti bolje, ali ponoviću da sam veoma zahvalan za dosadašnji život.

Ja sam... Šta biste rekli za sebe?

O sebi pričam svime onime što činim i radim. Mislim da drugi treba da pričaju o meni.

Ala je lep ovaj svet... Šta vaš svet čini lepšim i boljim?

Ala je lep ovaj svet, onde potok, ovde cvet. Tamo njiva, ovde sad, eno sunce, eno hlad... Samo neka to niko ne dira.