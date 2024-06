Premijer Vučević: Uspešno smo sproveli završne ispite za upis u škole, deca na KiM će imati ista prava kao i u ostatku Srbije

Po međunarodnom pravu, ali i našem, a i pravdi, srpska Vlada bi juče održala posebnu sednicu u Gračanici, ali to nije moguće, jer se ne poštuje nijedno pravilo, naglasio je premijer Srbije Miloš Vučević za Jutarnji dnevnik, na RTS1.

-Pričali smo na sednici Vlade o položaju Srba na KiM, gledaćemo da uposlimo više ljudi, reagujemo i u smislu podrške određenim privrednim subjektima. Dobra vest je da smo, uz sve nemoguće okolnosti, uspešno sproveli završne ispite za osnovnoškolce. Oni će isto kao sva deca u ostatku Srbije imati ista prava za upis u srednje škole. U nemogućim uslovima smo to uspeli, a da ne govorim o tome kakvi su uslovi da naša obdaništa nabave hranu za decu- naglasio je premijer i dodao da je svaki dan teror na KiM.

On je naveo i da je na Vidovdan bilo provokacija u južnoj srpskoj pokrajini te da su predstavnici Kurtijeve vlasti izvršili napad na objekte Elektroprivrede Srbije.

-Naravno, gledali da li će neko od Srba to skinuti, da bi ga uhapsili i procesuirali. Po međunarodnom pravu, ali i našem, a i pravdi, srpska Vlada bi juče održala posebnu sednicu u Gračanici, ali to nije moguće, jer se ne poštuje nijedno pravilo. Mi moramo da budemo strpljivi i razumemo okolnosti, jer nas neko namerno namamljuje. Kurti bi želeo da dođe do eskalacije. Nama je potreban mir i stabilnost- zaključio je premijer.