POTPISAN MEMORANDUM O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA NOVI SAD I SRPSKE IT ASOCIJACIJE

Naučno-tehnološki park Novi Sad (NTP NS) i Srpska IT asocijacija danas su potpisali Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji. Ovaj sporazum ima za cilj unapređenje IT zajednice kroz zajedničke projekte i aktivnosti.

Direktor Naučno-tehnološkog parka Novi Sad, Nebojša Drakulić, izjavio je: „Danas, kada se u Republici Srbiji obeležava Dan nauke, potpisali smo Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Srpskom IT asocijacijom i na taj način stekli još jednog važnog i pouzdanog partnera za realizaciju aktivnosti i projekata u narednom periodu na temu unapređenja potreba IT zajednice.“

Direktor Srpske IT asocijacije, Marko Vučetić, izrazio je zadovoljstvo ovom saradnjom: „Izuzetno nam je zadovoljstvo da smo danas baš sa Naučno-tehnološkim parkom u Novom Sadu potpisali naš prvi Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji, koja će podrazumevati razmenu znanja i iskustava članica Parka i članica naše Asocijacije. Ono što je fokus asocijacije je razvoj i unapređenje srpske IT scene, kao i unapređenje regulatornog okvira i dobre saradnje sa Vladom Republike Srbije.“

foto: Naučno-tehnološki park Novi Sad

Ovaj memorandum će omogućiti zajednički rad na razvoju inovacija, apliciranje za nacionalne i međunarodne projekte, istraživanje tržišta, organizaciju edukativnih programa i konferencija, kao i promociju razmene znanja i osnaživanje IT sektora.

Marina Varzar, direktorka DataArt Srbija i član upravnog odbora Srpske IT asocijacije, istakla je: “Jako je bitno za progres i rad u ovoj oblasti imati talente okupljene na pravom mestu, a NTP NS upravo to jeste i zato je ovo prirodna saradnja Asocijacije i Parka. Pored tog benefita, NTP NS je prepoznat po svojoj veštini u AI, tako da je to zasigurno važno i aktuelno, bez obzira na to da li je kompanija IT ili nije.”

Naučno-tehnološki park Novi Sad