STEVAN BAKIĆ PONOVO IZABRAN ZA GRADONAČELNIKA SUBOTICE

Na konstitutivnoj sednici subotičkog lokalnog parlamenta, održanoj danas u Velikoj većnici Gradske kuće, za gradonačelnika Subotice izabran je, većinom glasova, Stevan Bakić (SNS), na predlog novoizabranog predsednika Skupštine grada Daniela Đivanovića (SVM). Gradonačelniku Bakiću je ovo drugi mandat, a izabran je na period od četiri godine.

Uz isticanje da je velika čast i odgovornost zavredeti drugi mandat gradonačelnika Grada Subotice, Bakić je, u svom izlaganju, izrazio zahvalnost svim građankama i građanima Subotice koji su – prepoznavajući vrednost politike predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića – na nedavno održanim lokalnim izborima dali poverenje Srpskoj naprednoj stranci i strankama koje su sa njom bile u koaliciji.

On je zahvalio i svim odbornicima koji su ukazali poverenje i njemu, i njegovom timu, i istakao da smatra da je gradska vlast, na čijem je čelu bio tokom prethodne četiri godine, bila veoma uspešna

„Više faktora je doprinelo da ono što smo planirali i uradimo. Prvi, ključni razlog naših dobrih rezultata u Subotici je podrška predsednika Srbije Aleksandra Vučića i politika mira i stabilnosti koju on izuzetno mudro i državnički vodi. Zahvaljujući upravo toj politici, kreiran je ambijent u kojem smo mogli, i u kojem i dalje možemo, nesmetano da planiramo, projektujemo i realizujemo investicije“, naglasio je Bakić.

Naveo je da je drugi, veoma važan razlog, podrška svih nivoa vlasti i ogromna sredstva koja su Vlada Srbije i Pokrajinska vlada uložili u ovaj grad, i to od 2016. godine, pa do danas, i dodao da, istine radi, nijedna vlast nije toliko sredstava dala gradu Subotici.

„Treći, takođe ključni razlog je finansijska stabilnost gradskog budžeta i izmirene sve obaveze, dobra racionalizacija budžetskih sredstava, odgovorno rukovođenje i pravilno ustanovljeni prioriteti“, istakao je Bakić.

Govoreći o prioritetima, kazao je da će novo gradsko rukovodstvo tokom naredne četiri godine najviše energije usmeriti na – privlačenje domaćih i stranih investicija, širenje privredne zone, očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti.

„Među primarnim ciljevima u našem radu biće i investiranje u izgradnju saobraćajne i komunalne infrastrukture, kao i jačanje fokusa na oblastima poljoprivrede i zaštite životne sredine. I dalje ćemo da ulažemo i u obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, kulturu i sport, a nastojaćemo i da intenziviramo regionalnu i prekograničnu saradnju“, rekao je Bakić.

Napomenuo je da će posebna pažnja biti posvećena najstarijim Subotičanima kako bi imali dostojanstvenu starost koju, svakako, zaslužuju.

„Jedan od ciljeva biće nam i stvaranje još boljih uslova da mladi, obrazovani ljudi dobiju posao u Subotici, ostanu da žive u njoj i doprinesu njenom napretku i razvoju, ali i napretku i razvoju naše države Srbije“, istakao je gradonačelnik Bakić.

Prema njegovim rečima, Subotica će i u predstojećem četvorogodišnjem periodu biti jedno veliko gradilište.

„Nastavićemo da realizujemo sve projekte koji su u toku, a krenućemo i u realizaciju kako nedavno najavljenih, tako i nekih novih, značajnih investicija“, kazao je Bakić.

On je u ekspozeu naglasio da će i nova gradska vlast nastojati da obezbedi sve preduslove neophodne za realizaciju važnih državnih projekata koji su pokrenuti sa republičkog nivoa.

„Jedan od najznačajnijih projekata i za naš grad, i za našu zemlju je rekonstrukcija i modernizacija deonice brze pruge od Novog Sada do državne granice sa Republikom Mađarskom – Kelebija, kao deo projekta brze pruge od Beograda do Budimpešte. Mi svi zajedno nismo svesni kakve će benefite doneti i kakav će privredni razvoj doživeti Subotica kada krene brza pruga. Kvalitet života svih Subotičana će, sigurno, biti unapređen, povećaće se i konkurentnost domaće privrede i stvoriti bolji uslovi za privlačenje direktnih stranih investicija. Volim da naglasim, a istorija je to i pokazala, da je pojava prve železnice 1869. godine vezana za zlatni period našeg grada i privredni bum koji je Subotica tada doživela“, istakao je Bakić.

Podvukao je da će u fokusu rada gradskog rukovodstva na prvom mestu i ubuduće biti – građanke i građani Subotice.

„Naš cilj je da im omogućimo sigurnu budućnost i da preduzimamo sve da njihov život bude što kvalitetniji i bolji. Kroz sve ove projekte, aktivnosti i ciljeve koje nameravamo da realizujemo, nastavićemo i da negujemo i čuvamo ono što je svakako prepoznatljivo kao najveće blago ne samo našeg grada, nego i Autonomne Pokrajine Vojvodine, i Republike Srbije, a to je bogatstvo različitosti u etničkom, kulturnom i svakom drugom pogledu“, naglasio je Bakić.

Na kraju svog izlaganja, on je izrazio zahvalnost i na pažnji, i na poverenju, i dodao da u ovim trenucima oseća veliku čast, ali i još veću odgovornost znajući kakav je odgovoran i obiman posao pred njim i njegovim timom.

„Nadam se da ćemo i moji saradnici i ja doprineti još snažnijem i bržem razvoju naše Subotice. I verujem da ćemo na kraju ovog našeg mandata – osvrćući se na urađeno – osećati ponos zbog poverenja koje smo opravdali i što smo, najbolje što smo znali i umeli, služili i svom gradu, i svojoj zemlji“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine grada, odbornici su, većinom glasova, usvojili predlog novoizabranog gradonačelnika Stevana Bakića da se za zamenicu gradonačelnika izabere Čila Goli (SVM), koja je u prethodnom mandatu bila član Gradskog veća zadužena za oblast komunalnih delatnosti i razvoja.

Odbornici su, takođe, usvojili predlog gradonačelnika Bakića da se za članove Gradskog veća Grada Subotice izaberu: Robert Tot, Marko Marić, Hajnalka Bognar Pastor, Milanka Kostić, Đenđi Seleši, Nataša Aleksić i Hargita Erči.

Neposredno pre izbora gradonačelnika, zamenice gradonačelnika i članova Gradskog veća, odbornici su, najpre, usvojili Izveštaj Verifikacione komisije o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada, a potom su usvojili i predloge o izboru predsednika Skupštine grada, postavljenju sekretara Skupštine grada i izboru zamenika predsednika Skupštine grada.

Za predsednika Skupštine grada Subotice izabran je, većinom glasova, Daniel Đivanović, za sekretara Skupštine grada postavljen je Đula Ladocki, koji je tu funkciju obavljao i u prethodnom skupštinskom sazivu, a za zamenika predsednika Skupštine grada Subotice izabran je Nebojša Crnogorac, koji je, isto tako, ovu funkciju obavljao i u prethodnom skupštinskom sazivu.

Skupština grada Subotice ima 67 odbornika.

