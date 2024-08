ULAZNICA U CRKVU NA OPLENCU 600 DINARA! Ljudi u šoku: "Frapirali smo se kada smo došli i čuli cifru, JOŠ JE I POSKUPELA"

Vrata božje kuće za svakog bi trebalo da budu otvorena i ulaz besplatan, kažu nam čitaoci zbunjeni što im je u Crkvi Svetog Đorđa na Oplencu traženo da plate ulaznicu za odrasle 600, a za decu 500 dinara! Za četvoročlanu porodicu - 2.200 dinara!

Pisano je pre dve ili tri godine da je započeto sa naplatom, ali, uprkos tome, nije se odustalo, već je još podignuta cena. Ali većina ljudi ne zna da kada kroči sa stepeništa u hram, koji je i mauzolej u sklopu Zadužbine kralja Petra I, prvo mora da otvori novčanik! I to ih neprijatno iznenadi.

- "Dobar dan. Cena ulaznice u crkvu je 600 dinara i sa njom možete posetiti sve objekte u okviru kompleksa", rekla nam je žena koja stoji sa leve strane na samom ulasku u ovu svetinju. Samo smo šokirani odgovorili: "Ne, hvala! Doviđenja!" Sramota je da se naplaćuje ulaz! Bruka je da ne možeš ni do oltara da dođeš. Nemam ništa protiv, nek oni ograde i naplaćuju ulaznice za silazak u kriptu, gde počivaju Karađorđevići, i neka se plaća za sve ostale objekte unutar celog tog kompleksa, ali tužno je što ne može čovek da uđe slobodno u prostor na koji se u svakoj pravoslavnoj svetinji slobodno kroči! Od svih koji posete Oplenac, najmanje 80 odsto dođe samo u crkvu da se pomoli i zapali sveću, malo ih silazi u kriptu i obilazi imanje, ili ulazi u Karađorđev konak, Kraljevu vinariju, ili Kuću kralja Petra Prvog - ogorčena je jedna čitateljka Kurira.

Leto je idealno da se od godišnjeg odmora "uštine" i koji dan za posetu ovom mestu. Tako je učinila još jedna čitateljka...

- Pre dve godine smo bili, naplaćivali su ulaznice 400 dinara. Mislili smo da će da prekinu sa tom nedostojnom praksom. Bili smo ponovo pre nekoliko dana i frapirali se kad nam je rečeno da platimo 600 dinara po osobi - ističe naša sagovornica.

foto: Zorana Jevtić

Na gornjem prostoru crkve, za koji ljudi smatraju da bi ulaz trebalo da bude besplatan, u južnoj i severnoj pevnici počivaju vožd Đorđe Petrović Karađorđe, rodonačelnik dinastije, i njegov unuk Petar I karađorđević, kritor hrama.

U kripti su sahranjena još trojica vladara - knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđev, kralj Aleksandar I Karađorđević i kralj Petra II. Uz njih tu počivaju još 24 člana najuže porodice.

Željko Injac foto: Kurir TV

Verski analitičar Željko Injac ističe za Kurir da nije primereno naplaćivati ulaz u hram, te da bi trebalo odvojiti naplatu ulaznica u kriptu i ulaz u crkvu.

- Prvi put čujem da se to naplaćuje. Glupo i besmisleno je naplaćivati ulaz u crkvu! Mislim da to nema veze sa crkvom, pitanje je kakve su tu podele. Ne znam u čijoj je to organizaciji, ali smatram da nije primereno naplaćivati ulaz u osveštanu crkvu. Vrata božje kuće treba da budu otvorena za sve - naveo je Injac.

Draško Đenović foto: Kurir televizija

S druge strane, verski analitičar Draško Đenović ne vidi u tome ništa sporno i dodaje da se ulaz ne naplaćuje kada se služi liturgija:

- Svuda u Evropi se naplaćuje ulaz u crkve od istorijskog značaja kada nema liturgije, to možda kod nas nije tako, ali polako prihvatamo zapadne vrednosti. Ta crkva je na prvom mestu mauzolej i muzej, a održavanje svega toga košta. U toj crkvi nema krštenja i venčanja. Da naši vernici daju prilog sami od sebe, onda verovatno ne bi bilo potrebe da se ulaznica naplaćuje. To što smo mi navikli da sve bude džaba i jeftino, nešto je drugo. Onda nek gledaju preko interneta, a kada je bogosluženje, mogu ući za džabe.

1 / 6 Foto: Zorana Jevtić

Pitanja smo uputili i Eparhiji šumadijskoj, ali odgovor nismo dobili. Međutim, iz eparhije su ranije naveli da je odluku o naplati ulaznica u kompleks Zadužbine kralja Petra I Karađorđevića, u čijem sastavu se nalazi i crkva, doneo UO Zadužbine, te da eparhija nije u mogućnosti da na tu odluku utiče.

Dragan Reljić foto: Zorana Jevtić

Pitanja smo uputili Zadužbini kralja Petra I Karađorđevića, a u kratkom telefonskom razgovoru nam je upravnik Zadužbine Dragan Reljić rekao da je to "isključivo u turističke svrhe".

- Već godinu i nešto je to tako, a ništa se ne naplaćuje tokom liturgije i službe, to je isključivo u turističke svrhe - rekao je i poručio da će nam odgovoriti pisanim putem, ali do zaključenja broja odgovore nismo dobili.

Ranije su iz Zadužbine objasnili da se ulaznice ne naplaćuju za ulaz u crkvu, nego za obilazak celog kompleksa, te da se od prihoda od ulaznica održava Zadužbina.

