OTVARANJE MOSTA U KOSOVSKOJ MITROVICI: Put ka novoj eskalaciji, opstrukcija pregovora, albanizacija severa, grubo kršenje prava

Most na Ibru, poznat i kao Novi most ili Mitrovački most, je čelični most u Kosovskoj Mitrovici koji premošćuje reku Ibar. Most je postao simbol podele Kosovske Mitrovice, time što odvaja Albance na jugu i Srbe na severu grada. To je defakto granica između severnog dela u kom dominiraju Srbi i južnog dela grada u kom trenutno dominiraju Albanci. Srpske civilne žrtve nakon potpisivanje Kumanovskog sporazuma, svi zločini koje su teroristi UČK počinili slobodno krećući se po Kosmetu uz pratnju britanskih specijalaca opravdano sprečavaju pozitivna očekivanja od otvaranja mosta. Medjunarodna zajednica upozorava da ovo pitanje treba da se rešava kroz dijalog, ne jednostranim potezima.

Kako će otvaranje uticati na dalje odnose Beograda i Prištine? Da li otvaranje mosta na Ibru predstavlja problem između Aljbina Kurtija i međunarodne zajednice? Šta očekivati od Kfora ako kosovska vlada naloži otvaranje mosta na Ibru?

Šta za Srbe a sta za Albance znaci slobodan prelazak preko mosta?

Gosti "Usijanja":

Dušan Janjić politički analitičar

Milovan Drecun predsednik Odbora za odbranu i unutrašnja pitanja

Predrag Marković istoričar

urednica i voditeljka: Jelena Pejović