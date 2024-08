MAKRON U SRBIJI: Šta donosi? Da li ima ambiciju da bude lider Evrope kao Angela Merkel, da li on to može?

Jedna do druge stoje zastave Francuske i Srbije za dobrodošlicu predsedniku Emanuelu Makronu koji je danas i sutra gost Beograda i Novog Sada. Ovo je njegova druga poseta našoj zemlji, a pre pet godina pokupio je aplauze, ovacije i utoplio je srca Srba kada je na Kalemegdanu na zadivljujuće čistom srpskom jeziku uz samo šarmantno francusko “r” držao opširan govor. Uz mnogo zahvalnosti, sećajući se istorije, Makron je tada rekao “Francuska vas voli kao što ste vi voleli nju, hvala vam”. Danas, prijateljstvo Francuske i Srbije još je na višem nivou, a predsednik Aleksandar Vučić koji će biti domaćin ove posete, ima veliko poštovanje od svog kolege iz Pariza. U zvaničnoj poseti dvojica lidera će razgovarati o spoljno-političkim temama, evropskom putu Srbije, veštačkoj inteligenciji, nuklearnoj energiji… U Usijanju analiziramo ovu posetu, pitamo: Šta donosi Makron? Kakve signale dobijamo posetama najvažnijih svetskih političara? Da li su u pravu oni koji u Emanuelu Makronu prepoznaju ambiciju da bude evropski lider umesto Angele Merkel? Da li on to može?

Gosti Usijanja:

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar Milan Antonijević, pravnik Vladimir Kljajić, politikolog

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig