Podizanjem gradske zastave i svečanom sednicom Skupštine grada, održanoj u Velikoj većnici subotičke Gradske kuće, na kojoj su uručene diplome i plakete zvanja Počasni građanin i priznanja „Pro urbe“, danas je obeležen Dan grada Subotice – 1. septembar. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je, obraćajući se prisutnima u Velikoj većnici, rekao da smatra da je gradska vlast koju je predvodio tokom prethodne četiri godine bila veoma uspešna i maksimalno posvećena postizanju što boljih rezultata, i istakao da će aktuelno gradsko rukovodstvo na čijem čelu će biti i u ovom mandatu najviše energije usmeriti na privlačenje domaćih i stranih investicija, širenje privredne i slobodne zone, očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti.

On je podsetio da je jedan od najznačajnijih projekata i za ovaj grad, i za našu zemlju rekonstrukcija i modernizacija deonice brze pruge od Novog Sada do državne granice sa Republikom Mađarskom – Kelebija, kao deo projekta brze pruge od Beograda do Budimpešte.

„Brza pruga od Beograda do Subotice trebalo bi da bude završena do novembra ove godine i već u decembru bi, kako je predviđeno, mogao da bude uspostavljen redovan železnički saobraćaj. Taj projekat uvodi Suboticu u 21. vek i biće trajna zaostavština za buduće generacije. Naša lokalna samouprava je, inače, spremno dočekala sve izazove tako velikih projekata. I bila maksimalno angažovana oko eksproprijacije zemljišta i koordinacije pripremnih radova sa izvođačima tog izuzetno složenog posla iza kojeg će ostati ne samo moderna saobraćajna veza, već i obnovljena istorijska železnička stanica, savremeno uređenje celog prostora, gde pruga prolazi kroz centra grada, i mnogo drugih benefita za sve nas“, naglasio je Bakić.

1 / 12 Foto: Grad Subotica

Za sve građanke i građane Subotice od izuzetnog značaja je, kako je rekao, i nacionalni projekat „Čista Srbija“ – najveće ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu u poslednjih nekoliko decenija – kroz koji će Grad Subotica i prigradska naselja Bajmok i Čantavir dobiti 110 kilometara kanalizacione mreže i dva nova prečistača otpadnih voda.

„Pored komunalne opremljenosti, Subotičani ovim projektom dobijaju i kvalitetniji životni standard koji se ogleda u manjoj zagađenosti zemljišta koja ih okružuju, putem procednih otpadnih voda i septičkih jama. Ovim projektom će se rešiti i višedecenijski problemi kanalizacione infrastrukture na teritoriji našeg grada“, kazao je Bakić.

Izvesno je, dodao je, da će u narednom periodu biti realizovan i ekološki projekat sanacije i rekultivacije gradske nesanitarne deponije „Aleksandrovačka bara“.

„Realizacija ovog, za nas značajnog projekta, predviđena je u tri faze. Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije i Grad Subotica već su izdvojili sredstva za prve dve faze ovog projekta u visini od 387,4 miliona dinara“, istakao je Bakić.

Uz konstataciju da nove ulice menjaju izgled Subotice, istakao je da je jedan od prioriteta aktuelne gradske vlasti i izgradnja i obnova gradskih i prigradskih saobraćajnica. Investiraće se, naveo je, i u obrazovanje i predškolsko obrazovanje, zdravstvo, izgradnju komunalne infrastrukture, poljoprivredu, zaštitu životne sredine, turizam, kulturu i sport, a radiće se, kako je rekao, i na intenziviranju regionalne i prekograničnu saradnju.

„Posebnu pažnju posvetićemo našim najstarijim sugrađanima kako bi imali dostojanstvenu starost koju, svakako, zaslužuju. Jedan od ciljeva biće nam i stvaranje još boljih uslova da mladi, obrazovani ljudi dobiju posao u Subotici, ostanu da žive u njoj i doprinesu njenom napretku i razvoju, ali i napretku i razvoju naše države Srbije“, kazao je gradonačelnik Bakić.

Istakao je da će zahvaljujući brizi države i ogromnoj podršci sa viših nivoa vlasti, ove godine završena rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja, kao i kompletno opremanje formirane funkcionalne celine jedan zgrade subotičkog Narodnog pozorišta, koja obuhvata ceo objekat izuzev Koncertne dvorane koja je, sama po sebi, posebna funkcionalna celina dva.

„Do 15. septembra će će sve biti gotovo, jer će biti ishodovana i upotrebna dozvola. Ovim objektom kulture naš grad je dobio sve tehnološke i prostorne mogućnosti da postane regionalni pozorišni i kulturni centar usmeren ka sopstvenoj produkciji, organizaciji festivala i drugih manifestacija iz oblasti scenskih umetnosti, kao i intenzivnoj saradnji sa susednim zemljama i kulturama“, rekao je Bakić.

Podvukao je da će u fokusu rada aktuelne gradske vlasti na prvom mestu – kao što je to i do sada bilo – i ubuduće biti Subotičanke i Subotičani.

„Naš cilj je da im omogućimo što sigurniju budućnost i da preduzimamo sve da njihov život bude još bolji i kvalitetniji. Kroz sve projekte, aktivnosti i ciljeve koje nameravamo da realizujemo, nastavićemo i da čuvamo i negujemo ono što je – ponoviću to i ovog puta – svakako prepoznatljivo kao najveće blago ne samo našeg grada, nego i Autonomne Pokrajine Vojvodine, i Republike Srbije, a to je bogatstvo različitosti u etničkom, kulturnom i svakom drugom pogledu“, naglasio je Bakić.

Čestitajući svim Subotičankama i Subotičanima 245. godišnjicu Grada Subotice, čestitke je, takođe, uputio i Imreu Kernu, diplomiranom inženjeru tehnologije, na dodeli zvanja Počasni građanin za istaknuto i trajno životno delo kojim se doprinosi podizanju ugleda Grada Subotice u zemlji i inostranstvu, kao i dobitnicima priznanja „Pro urbe” koja se dodeljuju za istaknuta dela koja značajno doprinose ugledu grada Subotice podizanjem njegovih materijalnih i duhovnih vrednosti: Ustanovi kulture „Dečje pozorište“ Subotica, Tiboru Pekaru, profesoru violine u penziji, i Odeljenju onkologije Opšte bolnice Subotica.

On je, na kraju obraćanja, izrazio zahvalnost svim prisutnima koji su došli da uveličaju današnju svečanu sednicu – prijateljima iz Mađarske, prijateljima iz Osijeka i Satničke Đakovačke, iz Republike Hrtvatske, kao i prijateljima iz Rumunije.

Zahvalio se, takođe, i predstavnicima opština Berane, Pljevlja i Nikšića, iz Crne Gore, predstavnicima iz Republike Srpske i predstavnicima gradova i opština iz Republike Srbije, a posebnu zahvalnost izrazio je delegacijama iz „naše južne pokrajine, Novaku Živiću, predsedniku Privremenog organa grada Prištine, i Srđanu Popoviću, načelniku Kosovskog upravnog okruga“ koji su se, kako je rekao, i „pored zuluma koji na našem Kosovu i Metohiji čine šiptarski teroristi na čelu sa zlikovcem Kurtijem“ odazvali pozivu i došli na svečanu sednicu Skupštine grada Subotice.

„Zahvaljujem se i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću – koji je i Počasni građanin Grada Subotice – na ogromnoj podršci u realizaciji projekata izuzetno značajnih za naš grad, kao i na njegovoj posvećenosti poboljšanju uslova života svih građana i građanki Srbije i jačanju imidža naše države u međunarodnim okvirima. Na velikoj i nesebičnoj podršci zahvaljujem takođe, i Vladi Republike Srbije, i Pokrajinskoj vladi”, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Na svečanoj sednici Skupštine grada Subotice govorili su i predsednik Skupštine grada, Daniel Đivanović, kao i dobitnik zvanja Počasni građanin, Imre Kern, koji se prisutnima obratio u ime nagrađenih.

Svečana sednica Skupštine grada Subotice, u okviru koje je izveden i prigodan muzički program, počela je himnom „Bože pravde” koju je izveo Crkveni hor „Sveti Roman Melod”.