Gradonačelnik Stevan Bakić otvorio 11. „Zavičajne dane”

Svečanom akademijom sinoć su u Velikoj većnici subotičke Gradske kuće otvoreni 11. „Zavičajni dani“. Ovu, sada već tradicionalnu manifestaciju svečano je otvorio gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, tom prilikom, istakao da mu je izuzetna čast što je u prilici da u ime subotičke lokalne samouprave i u svoje ime zvanično otvori manifestaciju usmerenu na očuvanje i negovanje običaja i tradicije pripadnika srpskog naroda koji su iz drugih krajeva došli u Suboticu i ovde izgradili svoj novi dom.

„Izuzetna mi je čast što sam večeras ovde sa vama, jer svako okupljanje moga naroda za mene predstavlja jedan poseban osećaj.Ulazimo u drugu deceniju trajanja ove za nas vrlo značajne manifestacije koju Savez srpskih udruženja organizuje trudeći se da program iz godine u godinu bude sve sadržajniji. Na taj način se, kao što znate, uspostavlja kontinuitet ovakvih susreta i druženja koji u velikoj meri doprinose predstavljanju i negovanju kulture i pravih vrednosti ne samo srpskog, nego i svih drugih naroda i nacionalnih zajednica koji žive u višenacionalnoj sredini kao što je Subotica”, naglasio je Stevan Bakić.

Prema njegovim rečima u delo je pretočena ideja da se uspomene, prošlost i obeležja zavičaja otrgnu od zaborava i da se istovremeno, afirmiše negovanje različitosti i tolerancije.

„Veliko je zadovoljstvo što smo Savezu srpskih udruženja na tom putu bili partner. Bogata kulturna materijalna i nematerijalna baština mnogo puta je bila na udaru sa svih strana, i danas žele da je prisvoje oni koji nikada nisu imali sopstvenu. Svedoci smo tih pokušaja na Kosovu i Metohiji, ali odolećemo u svim nastojanjima da sačuvamo kulturu, običaje i tradiciju kako naših ljudi u južnoj srpskoj pokrajini, kao što su je sačuvali oni koji su na ove prostore dolazili početkom devedesetih godina prošlog veka iz ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije, kao i naši sunarodnici koji su ostali na svojim ognjištima u državama iz regiona”, istakao je Stevan Bakić.

Naveo je da subotička lokalna samouprava pruža podršku svim udruženjima u Subotici koja svojim aktivnostima žele da očuvaju tradiciju, običaje i kulturu svog zavičaja, jačaju veze sa rodnim krajem, ali i daju što je moguće veći doprinos razvoju i afirmaciji Subotice, kao i da Grad Subotica podržava i sva druga udruženja i institucije u Subotici koji nastoje da neguju tradiciju i kulturu sećanja i promovišu različitosti i tolerancije, po kojima je Subotica, kao višenacionalna sredina, prepoznatljiva i van granica naše zemlje.

„Iskoristio bih ovu priliku da podsetim da saradnja naše države i bratske Republike Srpske nikada nije bila bolja, kvalitenija i konkretnija nego danas zahvaljujući, pre svega, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kao i vladama Republike Srbije i Republike Srpske koje neguju odnose na najvišem, partnerskom nivou“, podvukao je Stevan Bakić.

I kako je rekao moj veliki prijatelj Mlađen Cicović, šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, a to je izuzetno bitno u današnje vreme kada su i Republika Srbija i Republika Srpska izložene neviđenim pritiscima kao i predsednici Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, „kidišu nam na Srbiju, kidišu nam na Srpsku“, rekao je Stevan Bakić.

„Pokušavaju definitivno da nam otmu ono što su okupirali trenutno, a to je naše Kosovo i Metohija. Krive nas za sve i svašta, krivi smo što se kaže što smo živi. I nastavili su ono što su radili u Prvom i u Drugom svetskom ratu i nadam se dragom Bogu da će tako i da prođu kao što su prošli u Prvom i Drugom svetskom ratu, ove belosvetske bitange koje pokušavaju da na svaki mogući način ponize jedan od najboljih naroda koji živi na kugli zemaljskoj, a to je srpski narod. Ovo sam morao da izgovorim zato što je to istina, a ne zato što sam subjektivan ali ima ona naša narodna „Možeš kako hoćeš, a ne dokle hoćeš“, zaigaće mečka i pred njihovim vratima za sve ono što su uradili srpskom narodu“, naglasio je Stevan Bakić.

Rekao je i da je ovo, takođe, i prilika da naglasi da je izuzetno važno da naši ljudi i sa jedne i sa druge strane Drine i dalje intenzivno sarađuju.

„I ovde moram takođe da naglasim da je od februara 2021. godine Grad Subotica intenzivirao saradnju sa Republikom Srpskom i svim njenim institucijama, a tu sam imao ogromnu podršku i pomoć Mlađena Cicovića. On mi je mnogo pomogao u nastojanjima da se primaknemo tom nivou saradnje kakav ima vrh naše dve bratske države i ovom prilikom veliko hvala Mlađenu Cicoviću“, podsetio je Stevan Bakić.

„Zavičajni dani“, naglasio je Stevan Bakić, i ove godine, nisu samo folklorna i umetnička manifestacija. Ovakvu manifestaciju bi trebao da ima svaki grad u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj, jer je zavičaj mesto odakle potičemo i odakle nosimo našu kulturu, duhovnost, svetosavlje, Vidovdan… Sve to je objedinjeno pod jednim krovom koji se zove zavičaj.

„Naša želja i namera je da istrajemo kao čuvari srpske kulture i tradicije i ostanemo verni čuvari svetosavlja i pravoslavnog zaveta. Kuća može da se izgubi i nestane usred seoba, migracija i ratova, ali vi kada negde krenete iz nje sa sobom nosite sećanje, emocije i ta kuća u vama uvek postoji. Ovi 'Zavičajni dani' postoje da održe tu kuću u nama koja se zove stari zavičaj“, rekao je Stevan Bakić.

On je naglasio i da je Subotica, kao retko koji grad, stecište svih srpskih tradicija i sve punoće i bogastva srpske kulture.

„Na to smo posebno ponosni. Subotica je na svetskoj mapi prepoznatljiva po gostoprimstvu, toleranciji, poštovanju i uvažavanju različitosti i opredeljenju za zajedništvo, vrlinama koje su duboko utkane u svest svih stanovnika našeg grada. „Zavičajni dani“, koji se odlikuju najlepšim vrednostima koje sa sobom nosi tradicija i narodno stvaralaštvo, iz godine u godinu prerastaju u festival koji obogaćuje festivalsku ponudu Subotice i značajno doprinosi afirmaciji našeg grada i naše zemlje“, kazao je Stevan Bakić.

Na kraju, želim da vam poručim da vaša misija mora biti da, pre svega, podržite naše mlade naraštaje u očuvanju srpskog identiteta i da svojim primerom budemo upravo ta zvezda vodilja koja će nas voditi svetosavskim stazama, rekao je Stevan Bakić.

„Tradicija i običaji, ovo je jako bitno da znamo, u životu jednog naroda, pored jezika i religije, najpresudnije utiču na stvaranje i očuvanje etničkog identiteta te zajednice i u to ime, sa velikim zadovoljstvom jedanaeste „Zavičajne dane“ zvanično proglašavam otvorenim“, rekao je Stevan Bakić.

Prisutnima se na svečanom otvaranju 11. „Zavičajnih dana“obratio i šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović.

„Ovakvi susreti na najbolji način čuvaju našu kulturu, tradiciju i pokazuju kako i na koji način treba držati vezu sa svojim zavičajem, kako taj svoj zavičaj promovisati u sredinama u kojima ste se trajno opredelili da živite i kako u tim sredinama da date pun doprinos. Svima nama najvažniji su poslovi koji su vezani za očuvanje našeg identiteta, tradicije, običaja, srpskog jezika, naše ćirilice i naše vere pravoslavne, jer samo takvi ćemo sigurno onda znati na najbolji način da definišemo i sve ono što je ekonomski razvoj i boljitak i naše Republike Srpske i naše Srbije“, naglasio je Mlađen Cicović.

Da bi to sve radili, rekao je Mlađen Cicović, posebno je važno da razumemo da samo jedinstveni i sabrani, samo zajedno svi možemo na najbolji način doprineti našem opstanku u trenutku kad su i Republika Srpska i Srbija izložene velikim pritiscima i iskušenjima kad moramo dati prave odgovore.

„Imali smo sreću da su dva rukovodstva Republike Srpske i Republike Srbije na čelu sa predsednicima Miloradom Dodikom i Aleksandrom Vučićem na vreme prepoznali sva ova iskušenja i sve ove izazove i na vreme su preduzeli sve što je bilo neophodno da radimo na očuvanju našeg identiteta, kulture i tradicije, prosto na našem opstanku na ovom prostoru“, dodao je Mlađen Cicović.

U ime Saveza srpskih udruženja Severnobačkog okruga Miroslav Karan pozdravio je prisutne i naglasio da su „Zavičajni dani“ manifestacija kojom se kroz različit program želi prikazati sve ono poneto iz svog zavičaja u Suboticu.

„Nismo mogli da ponesemo ništa drugo do našu kulturu, istoriju, tradiciju, naš jezik i trudimo se da kroz ovu našu manifestaciju Subotici poklonimo taj deo kulture, jer je ona kao što svi znamo multikulturalan grad. Naš program se zasniva na očuvanju i negovanju porodice, našeg srpskog jezika, kulture, tradicije, muzike. Ne možemo da budem ono što nismo zato je i program u sklopu toga“, istakao je Miroslav Karan.

Povelja koja se dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju srpske kulture ove godine pripala je šefu Predstavnštva Republike Srpske u Srbiji Mlađenu Cicoviću, a plakete Tatjani Vukša Mandić i Dragani Ćupurdiji.

Veče je počelo izvođenjem himne „Bože pravde” hora Sveti Roman Melod, a u prigodnom kulturno-umetničkom delu programa nastupile su mlade umetnica Maša Milovanović iz Beograda i Sanja Ivanović iz Kruševca. Veče je uveličao i pisac i recitator Ratomir Rale Damjanović.

