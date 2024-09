UŽIVO! Ministar Dačić o stanju na KiM: Neozbiljne su reči Amerike da ne može da utiče na Kurtija​​​​​​​! Ko će u to da poveruje?

Ministar unutrašnjih poslova Srbije i potpredsednik Vlade Srbije, Ivica Dačić, gostovao je u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji gde se dotakao brojnih tema.

Između ostalog, Dačić se dotakao nedavne vesti o smrti legendarnog rokera Borisava Bore Đorđevića za kojeg ga vežu brojne uspomene.

- Dve vrste sećanja me sećaju na njega. Prvo je vezano za čitav moj život i detinjstvo. Svi smo mi odrastali uz njegove pesme. To je na neki način oproštaj od naše mladosti. Drugo sećanje je na to kada smo se upoznali, bilo je to devedesetih godina. On je branio za FK "Pekar", nižerazredni. Stalno smo bili u kontaktu. Kao što znate on je veliki patriota i često je podržavao sve ono što mi radimo u odbrani naših nacionalnih i državnih interesa - rekao je ministar i potom dodao:

- Inače skoro, pre nekoliko godina. Zvao me je i rekao nećeš da se ljutiš da napišem pesmu o tebi. Ja nisam ni znao šta piše i napravio je pesmu o povlačenju priznanja Kosovu. Tako da je meni velika čast što se on setio mene i naravno da sam bio počašćen što sam deo te istorije koju je kreirao.

Stanje na Kosovu i Metohiji

Dačić je na samom početku razgovora istakao da postupci Aljbina Kurtija predstavljaju direktnu pretnju za mir na Kosovu i Metohiji, ali i u celom regionu.

- Kurti svakodnevno izmišlja nove načine kako bi izazvao nestabilnost i napetosti, a njegov krajnji cilj je etničko čišćenje Srba sa Kosova i Metohije. Mi smo svedoci svakodnevnog terora, a njegov plan je jasan - izazivanje etničkih sukoba i proterivanje Srba - rekao je Dačić.

On je naglasio da Srbija ne može i neće dozvoliti da se ovaj scenario ostvari, ali da je ključno sačuvati mir i stabilnost u regionu.

- Mi smo u situaciji da možemo da preduzmemo ratna dejstva, ali to nije realno niti korisno. Naš zadatak je da hladne glave, preko diplomatskih kanala, vršimo pritisak na međunarodnu zajednicu da se suprostavi Kurtijevom teroru. Srbija je i dalje posvećena miru, ali međunarodna zajednica mora da preuzme odgovornost za ono što se dešava - istakao je on.

Govoreći o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočava srpsko stanovništvo na Kosovu, Dačić je izrazio poštovanje prema onima koji, uprkos teroru, ostaju na svojim ognjištima.

- Svako ko danas živi na Kosovu i Metohiji je heroj. Oni trpe neverovatan teror, ali Srbija će na svaki mogući način pomoći da prežive. Naš narod tamo neće biti ostavljen. Mi ćemo osigurati da imaju uslove za život - plate, penzije, lekove, hranu, prosvetu. To je naš dug prema njima - rekao je Dačić.

On je istakao da je važno da Srbi ostanu jedinstveni i ne dozvole Kurtiju da slomi njihov duh.

- Kurti misli da će svojim postupcima naterati Srbe da se povuku, ali naša snaga je u jedinstvu i istrajnosti. Srbija je tu da pomogne i pruži podršku svom narodu - dodao je on.

Dačić je kritikovao nereagovanje međunarodne zajednice na Kurtijeve poteze, navodeći da se Briselski sporazum ne sprovodi, a da Kurtijevi potezi direktno krše sve dogovore.

- Nije problem u Briselskom sporazumu, već u tome što se ne sprovodi. Sve što Kurti radi je suprotno dogovorima i predstavlja kršenje međunarodnih pravila. Iako su Amerika i Evropska unija osudile Kurtijevo ponašanje, to nije dovoljno. Mora da se prestane sa tolerisanjem ovakvih postupaka - rekao je Dačić.

On je istakao da je krajnje vreme da međunarodna zajednica zauzme jasan stav.

- Neozbiljno su reči američkih vlasti da ne može da ne može da utiče na Kurtija. Pa čekajte, ko će u to da poveruje? Mi tražimo od međunarodnih partnera da nam kažu da li ti sporazumi postoje ili ne postoji. Ako ne postoje neka se svako snalazi na svoj način. Ovako dolazimo u situaciju da mi stalno verujemo zpaadnim predstavnicima, a oni ne mogu da utiču na Prištinu - rekao je Dačić.

