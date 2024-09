U SUSRET DEBATI TRAMP – KAMALA: Ko može odneti pobedu u tv duelu i da li to trasira pobedu 5. novembra na izborima u SAD?

Ako se po iskustvu debata poznaje, onda je Donald Tramp kao nekadašnji američki predsednik i aktuelni republikanski kandidat, unapred obezbedio debatnu pobedu jer je čak sedam puta imao priliku da sa izbornim protivkandidatom diskutuje uživo na tv programu. Procene su da je on čak najiskusniji učesnik u istoriji američkih izbornih debata. Neki kažu i da je među najtaletovanijima, jer je logoreičan, zanimljiv i harizmatičan, što televizijske kamere obožavaju, ali je takođe često neargumentovan, brzoplet i ne uspeva da savlada ego. Kakva je Kamala Haris? Do sada nije imala debatno iskustvo, kritičari joj osporavaju znanje, ali prenebregavaju da ona oko sebe ima elitne saradnike. Što se tiče njene harizme – Vladimir Putin ju je primetio. Iskreno ili ironično, dao joj je podršku i rekao da se “toliko zarazno i ekspresivno smeje, da to sugeriše da je kod nje sve u redu”. Tramp razočarano odgovara: Putin je šahista, veoma me je uvredio”.

U Usijanju pitamo: Da li je ovde iko iskren ili su sve cinizam i taktika? Da li Putin treba da se meša u izbore u Americi? Ako je šahista, koga planira da pojede i da li je spreman na to da u igri i sam može biti pojeden? Boško Jakšić, novinar Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku Vladimir Živković, politikolog

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig