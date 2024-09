DUBL HUMANOSTI: Fondacija Mozzart i teniserka Bojana Jovanović uručili donaciju Institutu za majku i dete

„Ako veruješ u sebe, sve možeš da pobediš“, poručila Bojana koja se kao dete i sama lečila na Odeljenju onkologije

Slavio se sa posebnim žarom svaki poen na humanitarnom padel turniru Čuburazz ovog proleća. Fondacija Mozzart je tada otvorila prvi padel teren dostupan svim građanima, a brojne poznate ličnosti odmerile su snage. Glavno pravilo bilo je sledeće – za svaki poen fondacija donira sredstva u humanitarne svrhe. Posebnu snagu i borbenost na plavom terenu pokazala je mlada teniserka Bojana Jovanović koja je i pobedila. Dodatni motiv bio joj je to što će donaciju Fondacije Mozzart, u iznosu od 500.000 dinara, usmeriti tamo gde je pre gotovo 20 godina osvojila svoj najvažniji meč – Odeljenju onkologije Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu.

Sa dijagnozom karcinoma nadbubrežne žlezde Bojana se suočila pred svoj sedmi rođendan. Kada joj je urađena transplantacija koštane srži, imala je samo devet godina i mnogo velikih snova. U tim snovima uvek je držala reket u ruci, iako joj prognoze nisu ostavljale mnogo nade za ozbiljnije bavljenje sportom. Bojana je ipak, uz podršku porodice, prebrodila sve prepreke, nastavila da trenira tenis i beleži uspehe, a proglašena je i drugom najboljom seniorkom u Srbiji 2020. godine. Njena poruka je jasna: „Prepreke su sastavni deo života i apsolutno sve se dešava sa razlogom. Ako veruješ u sebe i svoje snove, sve možeš da pobediš i ostvariš“.

Bojana je nastavila da kroz život niže uspehe, ali nikada nije zaboravila mesto gde je izborila najvažniju pobedu. A nisu zaboravili ni oni nju. Kada je sa predstavnicima Fondacije Mozzart stigla na uručenje donacije u Institut za majku i dete, dočekala ju je heroina u belom mantilu iz njenog detinjstva, profesorka Dragana Vujić. Uz mnogo pomešanih emocija, suza radosnica, iskrenih osmeha i pomalo neverice, Bojana i njena doktorka su evocirale uspomene i pitale jedna drugu za članove porodice i važne događaje tokom prethodnih godina. „Najveći problem tada nam je bio da je odvojimo od reketa“, moglo se čuti od sestara koje su takođe dočekale Bojanu kao „svoje dete“.

„Očekivala sam da će me emocije poneti, ali kada sam videla moju doktorku, totalno su me preplavile. Ona je veliki deo mog života i veliki razlog što sam ja danas tu gde jesam. Otišle smo čak i do sterilnog bloka gde sam nekada boravila i videla sam dečicu koja se tu trenutno leče. Verujem da je i pred njima lepa budućnost i da će uspeti da pobede sve to. Želja mi je i životna misija da, kroz svoj primer i sve ono kroz šta sam prošla kao mala, pokažem ljudima da je zaista apsolutno sve moguće u životu kada verujemo i imamo dobru podršku. Sve ide iz glave i sve je u životu izlečivo“, poručila je Bojana.

U ime generalnog direktora Instituta za majku i dete, prof. dr Vladislava Vukomanovića, Fondaciji Mozzart je na donaciji i posebnom susretu koji su organizovali zahvalio dr Adrijan Sarajlija, upravnik pedijatrijske klinike.

„Fondacija Mozzart je već nekoliko puta ove godine donirala značajna sredstva za lečenje, ali i komfor naših pacijenata. Nedavno smo od njih dobili klima uređaje, a sada infuzione pumpe i pulsne oksimetre, što je nama uvek potrebno. Posebno nas raduje što je ova njihova akcija doprinela jednom posebnom događaju – susretu naše bivše pacijentkinje Bojane i njenog lekara, profesorke Vujić. Kao lekari, presrećni smo kad vidimo da su naši pacijenti živi, zdravi, da su dobro, da se bave sportom i da se sećaju našeg Instituta gde su se lečili“.

