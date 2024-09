Naoštren da se hitro na licu mesta izbori za svoju pravdu, kao čovek brz na rečima i kreativan u psovkama, Trifunovićev „što na um to na drum“ princip, stvorio mu je dodatan problem - zvani Član 5, član 17.

A oni i 1.000 evra kaznu i godinu dana zabrane ulaska u Hrvatsku i šengenski prostor. To je bilo 10. septembra 2023. godine. Kao da je jedva čekao da godišnjica prođe, sinoć je krenuo put Hrvatske, ali su ga hrvatski policijaci sa graničnog prelaza pravo odveli u Prekršajni sud u Splitu. Razlog – istražili su šta je sve glumac pisao o hrvatskoj policiji na društvenim mrežana. Trifunović je posle saslušanja pušten, zadržan mu je pasoš, a on se oglasio preko platforme „X“ rečima: “Je l' možete da me razmenite za Severinu? Pitam za druga". Da li je Sergej Trifunović završio u zatvru jer je srpski glumac? Da li je ovo „osveta“ zbog informativnog razgovora na srpskoj granici obavljenog sa Severinom? Ako država EU ima visoko senzibilne zakone i poštovanje vladavine prava, da li je „lov“ po Instagram i Fejsbuk profilima, a onda i kažnjavanje i hapšenje zbog napisanog verbalnog delikta demokratska tekovina? I kako se ta zakonska sila baš prema Srbima demonstrira?