O Vesni Goldsvorti

Vesna Goldsvorti je rođena u Beogradu 1961. Godine, a na Odseku za jugoslovensku i opštu književnosti je diplomirala 1985, na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tokom studija je pisala književnu kritiku i bila glavni urednik časopisa Znak.

U Londonu živi od svoje dvadeset i četvrte godine. Magistrirala je Modernu englesku književnost 1992, a doktorirala 1996. na Univerzitetu u Londonu, kao stipendista Britanske akademije.

Pored ostalih profesionalnih uspeha, radila je u izdavaštvu kao urednik akademske izdavačke kuće Čadvik-Hili Ltd (Chadwyck-Healey Ltd) i Edišns Alekto (Editions Alecto), bila je producent i voditelj na Bi-Bi-Si radiju, a redovni profesor engleske književnosti i kreativnog pisanje postala je 2000. godine. Predavač je po pozivu i na američkim univerzitetima Sent Lorenc u Njujorku i Baknel u Pensilvaniji.

Napisala je više knjiga različitih žanrova koje su prevedene na dvadeset svetskih jezika.

Njena književna studija Izmišljanje Ruritanije: Imperijalizam mašte obavezna je lektira na balkanističkim odsecima svetskih univerziteta, a prevedena je na bugarski, grčki, srpski i rumunski.

Autorka je i Černobiljskih jagoda, memoarske proze o odrastanju u Jugoslaviji koja je serijalizovana u londonskom Tajmsu, a 1990. godine je bila na bestseler-listama širom Evrope, doživevši četrnaest izdanja samo na nemačkom jeziku. Napisala je i knjigu poezije Solunski anđeo, romane Gorski i Gospodin Ka itd.