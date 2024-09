Nova Beogradska autobuska stanica u Bloku 42 doneće značajna unapređenja u funkcionisanju međugradskog, međunarodnodnog i turističkog autobuskog saobraćaja, a posebne koristi od nove lokacije i unapređene infrastrukture imaće i oni koji svakodnevno putuju iz prigradskih naselja i okolnih mesta u Beograd. Od 65 perona koliko ima nova stanica čak 8 je namenjeno prigradskim autobusima a, kako saznajemo, oni će biti obeleženi brojevima od 13 do 20. Ovakva organizacija umnogome će olakšati život svima koji iz Obrenovca, Lazarevca, Mladenovca, Grocke, Barajeva, Sopota i mnogih drugih okolnih mesta svakodnevno putuju kako bi stigli na radno mesto, u školu ili obavili važne poslove u gradu. Imaće direktniji i brži pristup prestonici budući da više neće morati da prolaze kroz najprometnije delove Beograda, čime će se rešiti čekanje u saobraćajnim čepovima koje je ranije bilo neizbežno. Neće više morati da brinu ni o gužvama na samoj stanici. Veći broj perona, jasno označenih i organizovanih po vrstama prevoza doprineće bržem protoku vozila, a samim tim i lakšoj organizaciji putovanja.



Unapređena organizacija

U Bloku 42 trenutno se nalazi stanični plato sa peronima i pripremnim parkingom za autobuse, veliki parking sa 186 mesta namenjenih putnicima, taksi stanica sa prostorom za 25 vozila kao i potpuno osposobljen aneks od 1.200 kvadrata koji će u narednom periodu vršiti funkciju stanične zgrade.

Ukupan broj perona je 65, od toga 12 dolaznih i 53 odlazna. Odlazni peroni su organizovani tako da je 8 rezervisano za prigradske autobuse, 22 za međugradske, 14 za međunarodne i 9 za vanlinijske, odnosno turističke autobuse.

Jedna od velikih prednosti nove stanice je to što omogućava jednostavan prelazak na druge vidove prevoza, poput tramvaja ili BG voza koji je direktno povezuju sa različitim delovima Beograda. Ovo je posebno korisno onima koji žele da stignu do udaljenijih krajeva grada - umesto da putuju do centra, pa odatle koriste gradski prevoz, sada će moći direktno da kombinuju prigradski autobus sa gradskim autobusima, vozovima i tramvajima, uz značajne uštede vremena.