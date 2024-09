To što opozicija nije znala da ispoštuje formalne procedure za zakazivanje vanredne sednice Skupštine grada, je slika i prilika njihovog neznanja i neozbiljnosti, kao i odnosa prema građanima koji su glasali za njih. To što prave haos i nedozvoljavaju građanima da u direktom prenosu sednice skupštine čuju raspravu odbornika o važnim temama, je dokaz njihove bahatosti. Nemamo nameru da dozvolimo da se krše sve procedure, pravi buka i pokušava da se uruši predstavnički dom Novosađana, jer građani od nas, kao odgovorne vlasti, očekuju da se isključivo borimo za njihove interese. Da se razumemo, nikome nije osporeno demokratsko pravo da zakaze vanrednu sednicu Skupštine Grada, ali to mora da se uradi po svim važećim propisima. Sve ostalo, na foru, na mišiće, na bezobrazluk, neće proći! Fizičko nasilje nikome neće biti dozvoljeno- rekao je Đurić za Dnevnik.