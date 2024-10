Prigodnom svečanošću u bolničkoj velikoj sali za sastanke, danas je obeležen Dan Opšte bolnice Subotica i 183. godišnjica postojanja i rada ove zdravstvene ustanove. Ovoj svečanosti, u okviru koje su uručena priznanja ljudima koji su dali doprinos unapređenju rada, razvoju i podizanju ugleda subotičke Opšte bolnice, prisustvovali su i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Milan Popov.

Gradonačelnik Bakić je, obraćajući se prisutnima, rekao da je Opšta bolnica Subotica značajna, strateška ustanova sekundarne zdravstvene zaštite i da je veoma važno da se u narednom periodu uslovi za rad u njoj maksimalno unaprede.

„Ovo je jedna izuzetno teška tema, u smislu da nam predstoji borba za početak rekonstrukcije Opšte bolnice. To je moj zadatak i već sam rekao da ću dati sve od sebe da to bude u što skorijem vremenu. Nažalost, kada je bilo vreme za to, kada smo stajali u tom redu kao u nekom marketu, na trenutak smo, kao da smo zaboravili nešto na nekoj polici, izašli iz tog reda...A, u međuvremenu, neki drugi su već stali u taj red...”, kazao je Bakić.

U međuvremenu, dodao je, i svet se naopačke okrenuo, i sve je poskupelo.

„Nešto što je trebalo da košta nepunih 40 miliona evra, sada košta više od 80 miliona evra. Ali, nadam se da ćemo uspeti to da izguramo. Rekonstrukcijom Opšte bolnice steći će se uslovi za unapređenje stručnog nivoa pružanja medicinskih usluga i, u koordinaciji sa relevantnim državnim institucijama, podizanja Opšte bolnice na nivo savremenog i modernog Kliničkog centra”, istakao je Bakić.

On je naglasio da će iskoristiti ovu priliku da izrazi zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na, kako je rekao, svemu što preduzima na unapređenju zdravstva – kao jednom od stubova razvoja našeg društva – i kvaliteta zdravstvene zaštite.

I da medicinsko i nemedicinsko osoblje Opšte bolnice zamoli da svoj posao i dalje obavljaju profesionalno, posvećeno i savesno.

„Nadam se i da će u fokusu vašeg rada i ubuduće na prvom mestu biti pacijent i kvalitetno i pravovremeno pružena zdravstvena zaštita. Nadam se, takođe, i da će odnosi među zaposlenima u Opštoj bolnici biti kolegijalni, ljudski, kakvi, uostalom, i dolikuju lekarima, medicinskim sestrama, tehničkom i ostalom osoblju Bolnice. Ja ću i ovom prilikom da izrazim zahvalnost za sva herojska dela koja ste uradili, naročito u vremenu pandemije kovida 19. Tada ste, podsetiću, rizikujući svoje živote štitili zdravlje i živote naših sugrađana. I to ne sme da bude zaboravljeno i to treba uvek isticati“, podvukao je gradonačelnik Bakić.

Uz isticanje da je Opšta bolnica Subotica jedan veliki sistem sa 1240 zaposlenih i da ka Opštoj bolnici gravitira oko 300.000 ljudi iz regiona, gradonačelnik Stevan Bakić je, na kraju svog obraćanja, kazao da veruje da će zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi u skorijoj budućnosti imati još bolje uslove za rad i kompletnom kolektivu Bolnice još jednom čestitao Dan Opšte bolnice i 183. godišnjicu postojanja i rada.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo, dr Milan Popov, je pozdrvljajući domaćine i goste rekao da prenosi divljenje Pokrajinske vlade i Sekretarijata za zdravstvo što se došlo do ovog jubileja 183. godišnjice.

„Vi ste stub zdravstva Severnobačkog regiona i šire. U poslednjih godinu dana ulaganje je bilo enormno, bile su i mogućnosti takve, nadamo se da će to moći da se nastavi. Gradonačelnik je rekao da mu je zadatak borba za rekonstrukciju bolnice. U borbi da se dođe do početka izgradnje nije sam. Sve je spremno, treba uspeti u nastojanjima da realizacija počne. Imaćemo zajedničku sednicu republičke i pokrajinske vlade u ovom mesecu i tu će od tri ključne stvari koje treba zajedno da se prezentuju između Ministarstva zdravlja i Pokrajinskog sekretara biti izgradnja Bolnice u Subotici“, rekao je dr Milan Popov.

On se posebno zahvalio gradonačelniku Stevanu Bakiću i lokalnoj samoupravi na trudu i ulaganju u pripremu za realizaciju projekta rekonstrukcije Opšte bolnice Subotica.

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice Subotica dr Saša Dželebdžić se zahvalio pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo na ogromnim ulaganjima u subotičku Opštu bolnicu i gradonačelniku Stevanu Bakiću koji je uvek uz ovu ustanovu, nakon čega je izneo kratki istorijat Bolnice u Subotici.

