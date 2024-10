Početak jeseni u Novom Sadu tradicionalno više od pet decenija obeležava Međunarodni sajam lova i robilova Lorist, ali i Sajam ekologije, koji posetioci mogu da posete do 6. oktobra.

-Novosadski sajam ima jednu misiju- EKSPO 2027. Sve naše manifestacije su usmerene ka 2027. godini i najvećoj izložbi na svetu, što znači da svaki gost iz inostranstva koji se zadovoljan vrati u svoju zemlju to je jedna preporuka da je ovde naišao na plemenite ljude- zaključio je direktor Sajma.

Podsećamo, radno vreme Sajma lova i ribolova i Sajma ekologije, od 2. do 5. oktobra biće od 10.00 do 19.00 časova. Poslednjeg dana, u nedelju 6. oktobra, radno vreme za posetioce biće od 10.00 do 17.00 časova.